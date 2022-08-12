Росіяни бояться проводити псевдореферендуми на окупованих територіях України

Росіяни бояться проводити псевдореферендуми на окупованих територіях України
Країна-агресор Росія наразі сумнівається у остаточній даті псевдореферендумів з двох основних причин.

Про це представник прес-служби Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов повідомив у інтерв’ю виданню «Апостроф».

Зазначається, що по-перше, окупанти бояться дій ЗСУ, які поступово звільнюють окуповані території на Херсонщині та у інших регіонах країни. Військова операція української армії не дає рашистам почуватися у безпеці.

«Тому з'являються такі системи поквартирного голосування, онлайн-голосування, а насправді – псевдоголосування», - сказав Юсов.

Іншою причиною того, чому росіяни не можуть навіть імітувати «референдум», є настрої українців, що залишилися на окупованих територіях. Як запевнив Юсов, люди «тотально не хочуть легітимізувати будь-які дії рашистів і ніхто там не хоче не просто підтримувати чи не підтримувати, а й навіть іти на ці референдуми».

Цей спротив українського суспільства бачить уже увесь світ, зазначив представник української розвідки, саме тому рашисти досі не можуть визначитися із датою проведення «референдумів», постійно обираючи ту чи іншу дату.

Юсов зазначає, що в цілому як інструмент легітимізації війни проти України «референдуми» уже провалилися. Така ж невдача чекає на ці псевдоволевиявлення і в організаційному плані, запевнив представник Головного управління розвідки.

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Теги: референдуми, росіяни
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