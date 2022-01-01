Алкоголь шкодить навіть в малих дозах: результати нового дослідження





Про це пише



Команда науковців з Пенсільванського університету (США) з'ясувала, що навіть помірне споживання алкоголю, наприклад кількох келихів пива чи вина на тиждень, також може зменшувати загальний об'єм мозку.



Для цього вони проаналізували дані понад 36 000 дорослих. Вчені використали біомедичну інформацію, у тому числі МРТ головного мозку із британського біобанку. За допомогою цієї інформації експерти розрахували кількість білої та сірої речовини у різних галузях мозку. Також учасники заповнили анкету, в якій розповіли, скільки алкоголю вони п'ють – діапазон відповідей був від повної відмови до чотирьох і більше порцій алкоголю на день.



Алкоголь зменшує мозок та прискорює його старіння





Коли дослідники згрупували учасників за середнім рівнем споживання, виявилася невелика, але очевидна закономірність: кількість сірої та білої речовини, яку можна було б передбачити за іншими характеристиками людини, зменшувався відповідно до кількості споживаного алкоголю.



Вживання від нуля до однієї одиниці алкоголю не сильно впливав на об'єм мозку, але перехід від однієї до двох або двох до трьох одиниць (келих вина) алкоголю на день був пов'язаний зі зменшенням як сірої, так і білої речовини.



Тобто чим вищий рівень споживання алкоголю, тим сильніше зменшується об'єм мозку. Наприклад, коли 50-річна людина збільшує свою денну дозу з половини келиха пива до цілого келиха, у його головному мозку відбуваються зміни, які відповідають дворічному старінню. Перехід від двох до трьох порцій алкоголю в тому ж віці був схожий на старіння на три з половиною роки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дослідники давно дійшли висновку – алкоголь у великих дозах змінює структуру та розмір мозку та погіршує когнітивні здібності людини. Тепер науковці знайшли докази, що й малі доз мають такий негативний вплив.Про це пише 24 канал. Команда науковців з Пенсільванського університету (США) з'ясувала, що навіть помірне споживання алкоголю, наприклад кількох келихів пива чи вина на тиждень, також може зменшувати загальний об'єм мозку.Для цього вони проаналізували дані понад 36 000 дорослих. Вчені використали біомедичну інформацію, у тому числі МРТ головного мозку із британського біобанку. За допомогою цієї інформації експерти розрахували кількість білої та сірої речовини у різних галузях мозку. Також учасники заповнили анкету, в якій розповіли, скільки алкоголю вони п'ють – діапазон відповідей був від повної відмови до чотирьох і більше порцій алкоголю на день.Коли дослідники згрупували учасників за середнім рівнем споживання, виявилася невелика, але очевидна закономірність: кількість сірої та білої речовини, яку можна було б передбачити за іншими характеристиками людини, зменшувався відповідно до кількості споживаного алкоголю.Вживання від нуля до однієї одиниці алкоголю не сильно впливав на об'єм мозку, але перехід від однієї до двох або двох до трьох одиниць (келих вина) алкоголю на день був пов'язаний зі зменшенням як сірої, так і білої речовини.Тобто чим вищий рівень споживання алкоголю, тим сильніше зменшується об'єм мозку. Наприклад, коли 50-річна людина збільшує свою денну дозу з половини келиха пива до цілого келиха, у його головному мозку відбуваються зміни, які відповідають дворічному старінню. Перехід від двох до трьох порцій алкоголю в тому ж віці був схожий на старіння на три з половиною роки.

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