Росіяни накрили вогнем Дніпропетровську область

Росіяни накрили вогнем Дніпропетровську область
Уночі росіяни накрили вогнем Нікополь.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Ствольна, по місту Нікополь. Подробиці встановлюються", - йдеться у його повідомленні.

Євтушенко радить жителям населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, перебувати в укриттях.

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Теги: Нікополь, обстріл, Росія
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