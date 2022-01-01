Росіяни накрили вогнем Дніпропетровську область
Сьогодні, 02:00
Уночі росіяни накрили вогнем Нікополь.
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Ствольна, по місту Нікополь. Подробиці встановлюються", - йдеться у його повідомленні.
Євтушенко радить жителям населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, перебувати в укриттях.
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Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Ствольна, по місту Нікополь. Подробиці встановлюються", - йдеться у його повідомленні.
Євтушенко радить жителям населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, перебувати в укриттях.
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