Росіяни накрили вогнем Дніпропетровську область





Про це Євген Євтушенко.



"Ствольна, по місту Нікополь. Подробиці встановлюються", - йдеться у його повідомленні.



Євтушенко радить жителям населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, перебувати в укриттях.

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