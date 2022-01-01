14 серпня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження фотограф Павло Березюк (на фото).
Також день народження святкує ексректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігор Коцан.
Вітаємо його зі святом, зичимо міцного здоров’я, злагоди і благополуччя!
У цей день 14 років тому зареєстрована газета «Володимир вечірній», перший номер якої вийшов у вересні 1998 року. Вітаємо колег-журналістів зі святом і бажаємо цікавих ідей і гострого пера!
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Також день народження святкує ексректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігор Коцан.
Вітаємо його зі святом, зичимо міцного здоров’я, злагоди і благополуччя!
У цей день 14 років тому зареєстрована газета «Володимир вечірній», перший номер якої вийшов у вересні 1998 року. Вітаємо колег-журналістів зі святом і бажаємо цікавих ідей і гострого пера!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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