14 серпня на Волині: гортаючи календар

Павло Березюк (на фото).



Також день народження святкує ексректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігор Коцан.



Вітаємо його зі святом, зичимо міцного здоров’я, злагоди і благополуччя!



У цей день 14 років тому зареєстрована газета «Володимир вечірній», перший номер якої вийшов у вересні 1998 року. Вітаємо колег-журналістів зі святом і бажаємо цікавих ідей і гострого пера!

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