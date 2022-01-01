14 серпня на Волині: гортаючи календар

14 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження фотограф Павло Березюк (на фото).

Також день народження святкує ексректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігор Коцан.

Вітаємо його зі святом, зичимо міцного здоров’я, злагоди і благополуччя!

У цей день 14 років тому зареєстрована газета «Володимир вечірній», перший номер якої вийшов у вересні 1998 року. Вітаємо колег-журналістів зі святом і бажаємо цікавих ідей і гострого пера!

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Теги: День народження, Луцьк
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