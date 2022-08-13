П’ята частина підрозділів РФ в Україні розгромлена – Залужний





Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний за підсумками розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, пише



«Під час сьогоднішньої телефонної розмови в черговий раз звірили оцінки втрат росіян у цій війні.



Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі – пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена», – сказав він.



Залужний також поінформував Міллі про те, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту.



«Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню – я знову звернувся з цим до наших партнерів», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ розгромили п’яту частину підрозділів російських військ, залучених до війни в Україні.Про це повідомив головнокомандувач Збройних Силза підсумками розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США, пише Українська правда. «Під час сьогоднішньої телефонної розмови в черговий раз звірили оцінки втрат росіян у цій війні.Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі – пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена», – сказав він.Залужний також поінформував Міллі про те, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту.«Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню – я знову звернувся з цим до наших партнерів», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію