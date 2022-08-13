П’ята частина підрозділів РФ в Україні розгромлена – Залужний

П’ята частина підрозділів РФ в Україні розгромлена – Залужний
ЗСУ розгромили п’яту частину підрозділів російських військ, залучених до війни в Україні.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний за підсумками розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, пише Українська правда.

«Під час сьогоднішньої телефонної розмови в черговий раз звірили оцінки втрат росіян у цій війні.

Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі – пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена», – сказав він.

Залужний також поінформував Міллі про те, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту.

«Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню – я знову звернувся з цим до наших партнерів», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

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Теги: Залужний, підрозділи РФ
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