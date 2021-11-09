Лікарі медпотягом привезли на Волинь 26 пацієнтів із зони бойових дій





Про це Юрій Погуляйко.



Людей, які самостійно не могли евакуюватися, привезли спеціальним медичним потягом, у якому є генератор, киснева станція, реанімаційні ліжка та все необхідне для надання медичної допомоги.



Як повідомили в управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації, усіх пацієнтів відповідно до ступеня тяжкості вже розподілили по медичних закладах області та надають допомогу.



Довідково: "Лікарі без кордонів" - міжнародна гуманітарна медична місія, яка вже кілька місяців допомагає евакуйовувати із зони бойових дій у західні області поранених та людей, які не можуть зробити це самостійно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь 13 серпня із зони бойових дій доставили 26 пацієнтів, які потребують госпіталізації. Людей привезли представники міжнародної гуманітарної місії "Лікарі без кордонів".Про це повідомив голова обласної військової адміністраціїЛюдей, які самостійно не могли евакуюватися, привезли спеціальним медичним потягом, у якому є генератор, киснева станція, реанімаційні ліжка та все необхідне для надання медичної допомоги.Як повідомили в управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації, усіх пацієнтів відповідно до ступеня тяжкості вже розподілили по медичних закладах області та надають допомогу.Довідково: "Лікарі без кордонів" - міжнародна гуманітарна медична місія, яка вже кілька місяців допомагає евакуйовувати із зони бойових дій у західні області поранених та людей, які не можуть зробити це самостійно.

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