Лікарі медпотягом привезли на Волинь 26 пацієнтів із зони бойових дій

Лікарі медпотягом привезли на Волинь 26 пацієнтів із зони бойових дій
На Волинь 13 серпня із зони бойових дій доставили 26 пацієнтів, які потребують госпіталізації. Людей привезли представники міжнародної гуманітарної місії "Лікарі без кордонів".

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Людей, які самостійно не могли евакуюватися, привезли спеціальним медичним потягом, у якому є генератор, киснева станція, реанімаційні ліжка та все необхідне для надання медичної допомоги.

Як повідомили в управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації, усіх пацієнтів відповідно до ступеня тяжкості вже розподілили по медичних закладах області та надають допомогу.

Довідково: "Лікарі без кордонів" - міжнародна гуманітарна медична місія, яка вже кілька місяців допомагає евакуйовувати із зони бойових дій у західні області поранених та людей, які не можуть зробити це самостійно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: медпотяг, пацієнти, лікарі, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Випускник із Луцька склав мультипредметний тест на 600 балів. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:36
Лікарі медпотягом привезли на Волинь 26 пацієнтів із зони бойових дій
Сьогодні, 20:43
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 серпня
Сьогодні, 20:00
Воєнний стан продовжать ще на 3 місяці
Сьогодні, 19:20
В Україні запрацює електронна черга для перетину кордону
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Волинська лікарка розповіла, що причиною кашлю можуть бути проблеми зі шлунком. ВІДЕО Волинська лікарка розповіла, що причиною кашлю можуть бути проблеми зі шлунком. ВІДЕО
09 листопад, 2021, 15:20
Луцька алергологиня розповіла про шкоду від спалювання листя Луцька алергологиня розповіла про шкоду від спалювання листя
04 листопад, 2021, 18:44
Повідомили про стан дитини, яку порізала рідна мати у Луцьку Повідомили про стан дитини, яку порізала рідна мати у Луцьку
03 листопад, 2021, 17:59
Чи порушують луцькі лікарі медичну таємницю та які права має пацієнт Чи порушують луцькі лікарі медичну таємницю та які права має пацієнт
22 вересень, 2021, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Випускник із Луцька склав мультипредметний тест на 600 балів. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:36
 0
Лікарі медпотягом привезли на Волинь 26 пацієнтів із зони бойових дій
Сьогодні, 20:43
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Воєнний стан продовжать ще на 3 місяці
Сьогодні, 19:20
 0
В Україні запрацює електронна черга для перетину кордону
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8