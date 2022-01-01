Випускник із Луцька склав мультипредметний тест на 600 балів. ФОТО. ВІДЕО

Олександр Загребельний отримав максимальні 600 балів під час національного мультипредметного тестування, яке цьогоріч запровадили замість зовнішнього незалежного оцінювання.



Як розповів



"В мене серце почалося битися сильніше, ніж зазвичай, я був дуже радий. Коли натискав кнопку "завершити тестування", то був абсолютно впевнений, що всі відповіді там правильні. Перевіряв, чи в мене всі відповіді збереглись, чи не перемішалися", – зазначив хлопець.



Результат у 600 балів тестування комп'ютер видав одразу. Запорукою свого успіху срібний медаліст називає тривалу та системну підготовку. "Не було такого, що я вночі не спав, занадто багато часу цьому приділяв, вигорав. Все було доволі стабільно. Я почав готуватися завчасно, за рік десь", – каже Олександр Загребельний.



Зараз випускник луцького ліцею готується вступати до Київського політехнічного університету на ІТ спеціальність. З його слів, попри те, що мав можливість подати документи до закордонного вишу, своє майбутнє бачить лише в Україні.



Вчителька української мови та літератури ліцею № 21 Наталія Борецька розповіла, що більшість її учнів показали цього року високі результати на тестуванні. Своїм учнем Олександром, каже, пишається та радіє за його успіхи в навчанні.



"Якраз от перед тестуванням відбулася розмова з однокласницею Саші, яка сказала, що Саша складе точно все на 200. Більшість дітей склали на 180-190 балів", – додала освітянка.



Привітав свого сина-600-бальника його батько Андрій Загребельний. Він – медик, акушер-гінеколог у Волинському обласному перинатальному центрі. Як розповів чоловік, попри те, що навчання в 11 класу відбулося в дистанційному форматі, на успіхи сина це не вплинуло.



"Він завжди вчився, і тому я був впевнений. Ніколи в житті я на нього не тиснув – це моя принципова позиція. Єдине, де я відмовляв його від медицини, тому що це важко психоемоційно та морально", – говорить тато випускника.



Усього до участі в мультипредметному тестуванні цього року зареєструвалося понад 7,5 тисяч учасників, менш як 7% не з'явилися на тестування, – розповіла завідувачка відділу ЗНО Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Випускник луцького ліцею № 21отримав максимальні 600 балів під час національного мультипредметного тестування, яке цьогоріч запровадили замість зовнішнього незалежного оцінювання.Як розповів Суспільному випускник, на розв'язання 60 завдань з історії, української мови та математики витратив приблизно 25 хвилин, хоча було відведено дві години, однак витратив ще 20 хвилин часу на те, аби перевірити правильність обраних відповідей."В мене серце почалося битися сильніше, ніж зазвичай, я був дуже радий. Коли натискав кнопку "завершити тестування", то був абсолютно впевнений, що всі відповіді там правильні. Перевіряв, чи в мене всі відповіді збереглись, чи не перемішалися", – зазначив хлопець.Результат у 600 балів тестування комп'ютер видав одразу. Запорукою свого успіху срібний медаліст називає тривалу та системну підготовку. "Не було такого, що я вночі не спав, занадто багато часу цьому приділяв, вигорав. Все було доволі стабільно. Я почав готуватися завчасно, за рік десь", – каже Олександр Загребельний.Зараз випускник луцького ліцею готується вступати до Київського політехнічного університету на ІТ спеціальність. З його слів, попри те, що мав можливість подати документи до закордонного вишу, своє майбутнє бачить лише в Україні.Вчителька української мови та літератури ліцею № 21розповіла, що більшість її учнів показали цього року високі результати на тестуванні. Своїм учнем Олександром, каже, пишається та радіє за його успіхи в навчанні."Якраз от перед тестуванням відбулася розмова з однокласницею Саші, яка сказала, що Саша складе точно все на 200. Більшість дітей склали на 180-190 балів", – додала освітянка.Привітав свого сина-600-бальника його батькоВін – медик, акушер-гінеколог у Волинському обласному перинатальному центрі. Як розповів чоловік, попри те, що навчання в 11 класу відбулося в дистанційному форматі, на успіхи сина це не вплинуло."Він завжди вчився, і тому я був впевнений. Ніколи в житті я на нього не тиснув – це моя принципова позиція. Єдине, де я відмовляв його від медицини, тому що це важко психоемоційно та морально", – говорить тато випускника.Усього до участі в мультипредметному тестуванні цього року зареєструвалося понад 7,5 тисяч учасників, менш як 7% не з'явилися на тестування, – розповіла завідувачка відділу ЗНО Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти

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