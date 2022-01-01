Благодійність для переселенців, або Добрі новини від ВолиньPost за 13 серпня
Сьогодні, 23:34
Щовечора готуємо підбірку лише добрих новин. У цій рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.
Читайте позитивні новини, адже вони дають сили жити і дякувати кожному дню. Треба знаходити світло серед цього хаосу і жорстокості.
Сьогодні, 13 серпня, ми писали про таке:
Українські захисники вже знищили 43 400 окупантів
Лише за минулу добу Збройні сили України знищили близько 200 окупантів, 7 ворожих танків, 7 ББМ та 3 артилерійських системи.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 43 400 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 856 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 115 (+7) од,
- артилерійських систем – 978 (+3) од,
- РСЗВ – 261 (+0) од,
- засобів ППО – 136 (+0) од,
- літаків – 233 (+0) од,
- гелікоптерів – 193 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1) од,
- крилатих ракет – 187 (+2) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 (+15) од,
- спеціальної техніки – 91 (+1) од.
Президент нагородив орденом луцького спортсмена
Пишаємося нашими земляками! Чемпіона Всесвітніх ігор з джиу-джитсу Богдана Мочульського з Луцька нагородили орденом «За заслуги» II ступеня.
Переселенці у Луцьку можуть отримувати сертифікати на покупки в «Сільпо»
Чудова благодійна ініціатива! Люди, які змушені були переїхати на Волинь з інших регіонів через війну, можуть отримати сертифікати на купівлю товарів у супермаркетах мережі «Сільпо».
Аби отримати сертифікат на 1500 гривень для покупок в «Сільпо», необхідно у неділю або понеділок з 9:00 до 17:00 прийти у храм Святителя Феодосія Чернігівського Православної церкви України.
В Україні запрацює електронна черга для перетину кордону
В уряді планують прискорити проходження на пунктах пропуску людей, автомобілів та вантажів, що сприятиме активізації роботи бізнесу та збільшенню товарообігу.
Випускник із Луцька склав мультипредметний тест на 600 балів
Знай наших! Випускник луцького ліцею № 21 Олександр Загребельний отримав максимальні 600 балів під час національного мультипредметного тестування, яке цьогоріч запровадили замість зовнішнього незалежного оцінювання.
П’ята частина підрозділів РФ в Україні розгромлена – Залужний
Далі - більше! Противник несе значні втрати, передусім у живій силі – пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Читайте позитивні новини, адже вони дають сили жити і дякувати кожному дню. Треба знаходити світло серед цього хаосу і жорстокості.
Сьогодні, 13 серпня, ми писали про таке:
Українські захисники вже знищили 43 400 окупантів
Лише за минулу добу Збройні сили України знищили близько 200 окупантів, 7 ворожих танків, 7 ББМ та 3 артилерійських системи.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 43 400 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 856 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 115 (+7) од,
- артилерійських систем – 978 (+3) од,
- РСЗВ – 261 (+0) од,
- засобів ППО – 136 (+0) од,
- літаків – 233 (+0) од,
- гелікоптерів – 193 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1) од,
- крилатих ракет – 187 (+2) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 (+15) од,
- спеціальної техніки – 91 (+1) од.
Президент нагородив орденом луцького спортсмена
Пишаємося нашими земляками! Чемпіона Всесвітніх ігор з джиу-джитсу Богдана Мочульського з Луцька нагородили орденом «За заслуги» II ступеня.
Переселенці у Луцьку можуть отримувати сертифікати на покупки в «Сільпо»
Чудова благодійна ініціатива! Люди, які змушені були переїхати на Волинь з інших регіонів через війну, можуть отримати сертифікати на купівлю товарів у супермаркетах мережі «Сільпо».
Аби отримати сертифікат на 1500 гривень для покупок в «Сільпо», необхідно у неділю або понеділок з 9:00 до 17:00 прийти у храм Святителя Феодосія Чернігівського Православної церкви України.
В Україні запрацює електронна черга для перетину кордону
В уряді планують прискорити проходження на пунктах пропуску людей, автомобілів та вантажів, що сприятиме активізації роботи бізнесу та збільшенню товарообігу.
Випускник із Луцька склав мультипредметний тест на 600 балів
Знай наших! Випускник луцького ліцею № 21 Олександр Загребельний отримав максимальні 600 балів під час національного мультипредметного тестування, яке цьогоріч запровадили замість зовнішнього незалежного оцінювання.
П’ята частина підрозділів РФ в Україні розгромлена – Залужний
Далі - більше! Противник несе значні втрати, передусім у живій силі – пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Благодійність для переселенців, або Добрі новини від ВолиньPost за 13 серпня
Сьогодні, 23:34
П’ята частина підрозділів РФ в Україні розгромлена – Залужний
Сьогодні, 22:39
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 серпня
Сьогодні, 20:00
Медіа