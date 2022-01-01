Благодійність для переселенців, або Добрі новини від ВолиньPost за 13 серпня

Щовечора готуємо підбірку лише добрих новин. У цій рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.Читайте позитивні новини, адже вони дають сили жити і дякувати кожному дню. Треба знаходити світло серед цього хаосу і жорстокості.Лише за минулу добу Збройні сили України знищили близько 200 окупантів, 7 ворожих танків, 7 ББМ та 3 артилерійських системи.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно склали:особового складу – близько 43 400 (+200) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1 856 (+7) од,- бойових броньованих машин ‒ 4 115 (+7) од,- артилерійських систем – 978 (+3) од,- РСЗВ – 261 (+0) од,- засобів ППО – 136 (+0) од,- літаків – 233 (+0) од,- гелікоптерів – 193 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1) од,- крилатих ракет – 187 (+2) од,- кораблів/катерів – 15 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 (+15) од,- спеціальної техніки – 91 (+1) од.Пишаємося нашими земляками! Чемпіона Всесвітніх ігор з джиу-джитсуз Луцька нагородили орденом «За заслуги» II ступеня.Чудова благодійна ініціатива! Люди, які змушені були переїхати на Волинь з інших регіонів через війну, можуть отримати сертифікати на купівлю товарів у супермаркетах мережі «Сільпо».Аби отримати сертифікат на 1500 гривень для покупок в «Сільпо», необхідно у неділю або понеділок з 9:00 до 17:00 прийти у храм Святителя Феодосія Чернігівського Православної церкви України.В уряді планують прискорити проходження на пунктах пропуску людей, автомобілів та вантажів, що сприятиме активізації роботи бізнесу та збільшенню товарообігу.Знай наших! Випускник луцького ліцею № 21 Олександр Загребельний отримав максимальні 600 балів під час національного мультипредметного тестування, яке цьогоріч запровадили замість зовнішнього незалежного оцінювання.Далі - більше! Противник несе значні втрати, передусім у живій силі – пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена.