ЗСУ знищили 3 склади та 3 бази окупантів у Херсонській області
Сьогодні, 01:00
ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на півдні України. Наші воїни знищили 3 склади та 3 бази ворога у Херсонській області.
Про це повідомляє Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж 13 серпня Росія втратила:
3 бази - у Каховському районі, Новій Каховці, Генічеському районі;
3 склади БК - у Новій Каховці, Генічеському районі, Бериславському районі.
"Демілітаризація орди. Інша інформація уточнюється", - зазначив Братчук.
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Про це повідомляє Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж 13 серпня Росія втратила:
3 бази - у Каховському районі, Новій Каховці, Генічеському районі;
3 склади БК - у Новій Каховці, Генічеському районі, Бериславському районі.
"Демілітаризація орди. Інша інформація уточнюється", - зазначив Братчук.
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