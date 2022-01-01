ЗСУ знищили 3 склади та 3 бази окупантів у Херсонській області

ЗСУ знищили 3 склади та 3 бази окупантів у Херсонській області
ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на півдні України. Наші воїни знищили 3 склади та 3 бази ворога у Херсонській області.

Про це повідомляє Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж 13 серпня Росія втратила:

3 бази - у Каховському районі, Новій Каховці, Генічеському районі;
3 склади БК - у Новій Каховці, Генічеському районі, Бериславському районі.
"Демілітаризація орди. Інша інформація уточнюється", - зазначив Братчук.

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Теги: Херсонщина, ЗСУ, склади
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