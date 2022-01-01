Facebook та Instagram стежать за користувачами через браузери





Про це посилаючись на Engadget, повідомляє



Застосунки використовують власні вбудовані браузери для відкриття посилань з соцмереж.



Дослідник кібербезпеки Фелікс Краузе виявив, що вбудовані браузери застосунків вставляють код JavaScript до кожного відвідуваного сайту, дозволяючи Meta відстежувати активність користувачів на них. Це натиснуті кнопки та посилання, адреси та номери карток, паролі.



Краузе провів дослідження на версіях Facebook та Instagram для iOS. Apple дозволяє користувачам увімкнути або вимкнути відстеження застосунків під час першого використання за допомогою функції App Tracking Transparency (ATT).



Співробітник Meta заявив The Guardian, що код відстеження дозволяє компанії агрегувати дані користувачів для використання їх з метою реклами або досліджень.



Краузе додає, що Facebook необов’язково використовує вставку JavaScript для збору конфіденційних даних. Однак, якби застосунки відкривали браузер користувача (Safari або Firefox), у них не було б можливості додавати свій код на будь-якому безпечному сайті.

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