До Луцька їде 5 мобільних сервісних центрів МВС

До Луцька їде 5 мобільних сервісних центрів МВС
Аби збільшити кількість надання адміністративних послуг сервісних центрів МВС у Волинській області запустили у Луцьку мобільні сервісні центри МВС.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Вони проводитимуть реєстраційні дії з транспортними засобами.
За послугами можуть звертатись мешканці Луцької територіальної громади, гості міста і взагалі всі, кому це зручно. Можна буде записатись на обслуговування не просто до одного сервісного центру МВС №0741, який працює у Луцьку, а ще додатково до мобільних сервісних центрів МВС.

Локації:

• вул. Ковельська, 53 (РДА , каб. ЦНАПу);
• вул. Соборності, 18 (РАЦС, каб. ЦНАПу);
• вул. Гордіюк, 14 б (регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Волинській області).

Мобільні сервісні центри МВС надаватимуть послуги упродовж 2 тижнів: з 15 по 20 серпня та з 22 по 27 серпня. Розпорядок роботи: з 9:30 до 17:30год.

Як записатись: онлайн через функціонал е-запис. На мапі необхідно обрати Луцьк та адресу мобільного сервісного центру МВС. Буде можливість обрати талон на певний час впродовж двох днів — на день візиту або наступний день. Запис проводиться лише особисто завдяки авторизації через електронний підпис, BankID або Дія.Підпис.

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Теги: Сервісний центр МВС, автомобілі
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