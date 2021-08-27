До Луцька їде 5 мобільних сервісних центрів МВС

Аби збільшити кількість надання адміністративних послуг сервісних центрів МВС у Волинській області запустили у Луцьку мобільні сервісні центри МВС.Про це повідомляють у пресслужбі відомства.Вони проводитимуть реєстраційні дії з транспортними засобами.За послугами можуть звертатись мешканці Луцької територіальної громади, гості міста і взагалі всі, кому це зручно. Можна буде записатись на обслуговування не просто до одного сервісного центру МВС №0741, який працює у Луцьку, а ще додатково до мобільних сервісних центрів МВС.Локації:• вул. Ковельська, 53 (РДА , каб. ЦНАПу);• вул. Соборності, 18 (РАЦС, каб. ЦНАПу);• вул. Гордіюк, 14 б (регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Волинській області).Мобільні сервісні центри МВС надаватимуть послуги упродовж 2 тижнів: з 15 по 20 серпня та з 22 по 27 серпня. Розпорядок роботи: з 9:30 до 17:30год.Як записатись: онлайн через функціонал е-запис. На мапі необхідно обрати Луцьк та адресу мобільного сервісного центру МВС. Буде можливість обрати талон на певний час впродовж двох днів — на день візиту або наступний день. Запис проводиться лише особисто завдяки авторизації через електронний підпис, BankID або Дія.Підпис.