Президент нагородив орденом луцького спортсмена

Президент нагородив орденом луцького спортсмена
Чемпіона Всесвітніх ігор з джиу-джитсу Богдана Мочульського з Луцька нагородили орденом «За заслуги» II ступеня.

Про це йдеться в Указі президента України №571/2022 «Про відзначення державними нагородами України».

«За значні заслуги у зміцненні Української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави і з нагоди Дня молоді постановляю:

Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня МОЧУЛЬСЬКОГО Богдана Ігоровича – чемпіона Всесвітніх ігор з джиу-джитсу», – йдеться, зокрема, в тексті Указу.

Нагадаємо, боєць з Луцька Богдан Мочульський став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор, які відбулися в американськогму Бермінгемі.

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Теги: орден, президент, Богдан Мочульський
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