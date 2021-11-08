Президент нагородив орденом луцького спортсмена
Сьогодні, 12:36
Чемпіона Всесвітніх ігор з джиу-джитсу Богдана Мочульського з Луцька нагородили орденом «За заслуги» II ступеня.
Про це йдеться в Указі президента України №571/2022 «Про відзначення державними нагородами України».
«За значні заслуги у зміцненні Української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави і з нагоди Дня молоді постановляю:
Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня МОЧУЛЬСЬКОГО Богдана Ігоровича – чемпіона Всесвітніх ігор з джиу-джитсу», – йдеться, зокрема, в тексті Указу.
Нагадаємо, боєць з Луцька Богдан Мочульський став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор, які відбулися в американськогму Бермінгемі.
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Про це йдеться в Указі президента України №571/2022 «Про відзначення державними нагородами України».
«За значні заслуги у зміцненні Української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави і з нагоди Дня молоді постановляю:
Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня МОЧУЛЬСЬКОГО Богдана Ігоровича – чемпіона Всесвітніх ігор з джиу-джитсу», – йдеться, зокрема, в тексті Указу.
Нагадаємо, боєць з Луцька Богдан Мочульський став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор, які відбулися в американськогму Бермінгемі.
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