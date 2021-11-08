Президент нагородив орденом луцького спортсмена

Богдана Мочульського з Луцька нагородили орденом «За заслуги» II ступеня.



Про це



«За значні заслуги у зміцненні Української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави і з нагоди Дня молоді постановляю:



Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня МОЧУЛЬСЬКОГО Богдана Ігоровича – чемпіона Всесвітніх ігор з джиу-джитсу», – йдеться, зокрема, в тексті Указу.



Нагадаємо, боєць з Луцька



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чемпіона Всесвітніх ігор з джиу-джитсуз Луцька нагородили орденом «За заслуги» II ступеня.Про це йдеться в Указі президента України №571/2022 «Про відзначення державними нагородами України».«За значні заслуги у зміцненні Української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави і з нагоди Дня молоді постановляю:Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня МОЧУЛЬСЬКОГО Богдана Ігоровича – чемпіона Всесвітніх ігор з джиу-джитсу», – йдеться, зокрема, в тексті Указу.Нагадаємо, боєць з Луцька Богдан Мочульський став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор , які відбулися в американськогму Бермінгемі.

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