Окупанти вночі обстріляли Харків
Сьогодні, 11:38
Вночі окупанти накрили вогнем Харків, під обстріл потрапили центр міста, Немишлянський та Слобідський райони.
Про це у суботу, 13 серпня, повідомив мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі.
Як повідомив міський голова, внаслідок нічного обстрілу постраждав коледж, пошкоджені комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічені кілька тролейбусів.
«Там, куди влучили ворожі ракети, немає нічого, що хоча б віддалено нагадувало військові об'єкти», – запевнив Терехов.
На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не загинув і не отримав поранення, зазначив мер.
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Про це у суботу, 13 серпня, повідомив мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі.
Як повідомив міський голова, внаслідок нічного обстрілу постраждав коледж, пошкоджені комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічені кілька тролейбусів.
«Там, куди влучили ворожі ракети, немає нічого, що хоча б віддалено нагадувало військові об'єкти», – запевнив Терехов.
На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не загинув і не отримав поранення, зазначив мер.
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