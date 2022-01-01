Окупанти вночі обстріляли Харків





Про це у суботу, 13 серпня, Ігор Терехов у телеграмі.



Як повідомив міський голова, внаслідок нічного обстрілу постраждав коледж, пошкоджені комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічені кілька тролейбусів.



«Там, куди влучили ворожі ракети, немає нічого, що хоча б віддалено нагадувало військові об'єкти», – запевнив Терехов.



На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не загинув і не отримав поранення, зазначив мер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі окупанти накрили вогнем Харків, під обстріл потрапили центр міста, Немишлянський та Слобідський райони.Про це у суботу, 13 серпня, повідомив мер Харковау телеграмі.Як повідомив міський голова, внаслідок нічного обстрілу постраждав коледж, пошкоджені комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічені кілька тролейбусів.«Там, куди влучили ворожі ракети, немає нічого, що хоча б віддалено нагадувало військові об'єкти», – запевнив Терехов.На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не загинув і не отримав поранення, зазначив мер.

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