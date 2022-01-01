На Волинь приїздили військові аташе трьох країн

На Волинь приїздили військові аташе трьох країн
Аташе з питань оборони Посольств Польщі, Литви та Латвії в Україні прибули на Волинь на запрошення голови Волиньради Григорія Недопада та очільника обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка.

Про це повідомили у Волинській обласній раді.

У зустрічі також взяли участь народні депутати Ірина Констанкевич та Вячеслав Рубльов, представники уряду, військових формувань, депутати обласної та районних рад, керівники благодійних фондів.

Йшлося про безпекову ситуацію в області. Сторони провели консультації щодо гуманітарної допомоги, а також залучення фінансування на придбання військової амуніції.

На завершення зустрічі Григорій Недопад висловив вдячність країнам-партнерам, їхнім урядам та народам за гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку України у протистоянні з російським агресором.

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Теги: Волинь, військові аташе
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