Курс валют у Луцьку 13 серпня
Сьогодні, 09:49
13 серпня готівковий курс долара становить 39.85, продають його за 40.20.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.50, а продають - за 41.18.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,50, а купують - за 8,75.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.50, а продають - за 41.18.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,50, а купують - за 8,75.
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