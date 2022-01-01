Курс валют у Луцьку 13 серпня

Курс валют у Луцьку 13 серпня
13 серпня готівковий курс долара становить 39.85, продають його за 40.20.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.50, а продають - за 41.18.

Щодо польського злотого, то його продають за 8,50, а купують - за 8,75.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 13 серпня
Сьогодні, 09:49
Окупанти наступають на Краматорському та Авдіївському напрямках
Сьогодні, 09:08
Чи обирають переселенці громади на Волині, які межують з Білоруссю. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:00
Наскільки високі ризики виникнення нових пандемій
Сьогодні, 06:00
Померла 98-річна Дарія Гусяк ‒ зв’язкова головного командира УПА Романа Шухевича
Сьогодні, 04:22
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 12 серпня Курс валют у Луцьку 12 серпня
12 серпень, 09:00
Курс валют у Луцьку 11 серпня Курс валют у Луцьку 11 серпня
11 серпень, 09:05
Курс валют у Луцьку 4 серпня Курс валют у Луцьку 4 серпня
04 серпень, 08:56
Курс валют у Луцьку 29 липня Курс валют у Луцьку 29 липня
29 липень, 08:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку 13 серпня
Сьогодні, 09:49
 0
Окупанти наступають на Краматорському та Авдіївському напрямках
Сьогодні, 09:08
 0
Чи обирають переселенці громади на Волині, які межують з Білоруссю. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:00
 0
Наскільки високі ризики виникнення нових пандемій
Сьогодні, 06:00
 0
Померла 98-річна Дарія Гусяк ‒ зв’язкова головного командира УПА Романа Шухевича
Сьогодні, 04:22
 0
Медіа
відео
1/8