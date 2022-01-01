Чи обирають переселенці громади на Волині, які межують з Білоруссю. ФОТО. ВІДЕО

Чи обирають переселенці громади на Волині, які межують з Білоруссю. ФОТО. ВІДЕО
У Ратнівській територіальній громаді офіційно проживають 392 внутрішньо переміщених українці. Напливу переселенців немає.

Про це розповів Суспільному селищний голова Віталій Бірук, бо люди побоюються їхати у прикордонну з Білоруссю громаду.

Усі, хто приїхав у громаду від початку повномасштабного вторгнення, живуть у приватному секторі.

"Заклади комунальної власності для поселення не залучаємо. З початку вторгнення у нашій громаді максимальна кількість була 834 переселенці, бо ми громада, яка межує з північним нібито сусідом", – каже Віталій Бірук.
Чи обирають переселенці громади на Волині, які межують з Білоруссю. ФОТО. ВІДЕО

В одному з приватних будинків оселилися Василіса Собольова з трьома дітьми. Родина приїхала із Краматорська. Жінка каже: хату допоміг знайти військовий товариш чоловіка. Нині вони воюють на Донбасі.

"Виїздили 5 квітня, а сьомого уже приїхали сюди. Уже евакуаційні потяги були, були обстріли по Краматорську, тому чоловік наполіг, щоб виїхали у більш спокійне місце. Зараз облаштувалися. Все добре", – розповідає Василіса.
Чи обирають переселенці громади на Волині, які межують з Білоруссю. ФОТО. ВІДЕО

З березня в громаді оселилася Марина Тищенко з сім’єю. Евакуювалися з Ізюма Харківської області у березні. Місто потрапляло під постійні авіаудари, не було електрики і газу. На Волинь приїхала без речей, хату винаймають.

Марина Тищенко каже: знає, що поруч кордон із Білоруссю, але сподівається, що нападу не буде. Планує поки залишатися у Ратному.


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