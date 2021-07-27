Наскільки високі ризики виникнення нових пандемій

Міжнародна група вчених, включаючи експертів ВООЗ, оцінила масштаб трагедії, підрахувавши, наскільки інтенсивно жителі Південно-Східної Азії контактують з носіями коронавірусів.Дослідники зосередилися на 26 видах кажанів у регіоні площею 5,1 мільйона квадратних кілометрів, що тягнеться від Китаю до Південно-Східної та Південної Азії. Потім вони проаналізували дані про рівні антитіл серед людей, які повідомляли про контакт з кажанами.Виявилось, що понад 66 тисяч людей щорічно хворіє на нові коронавіруси (SARS-CoV-2 не рахували), близько 500 тисяч живуть у безпосередньому контакті з кажанами, основним резервуаром коронавірусів у природі.Південний Китай, північний схід М'янми, Лаос і північ В'єтнаму були визначені як регіони з найбільшою різноманітністю видів кажанів, які є носіями SARS-подібних коронавірусів. Саме в цих регіонах, вважають автори, потрібно на постійній основі моніторити епідситуацію, щоб запобігати спалахам, які потенційно можуть переродитися в пандемію, подібну до COVID-19.І такі кандидати є. Наприклад, коронавірус, що викликає гостру діарею свиней (SADS) вже став причиною летальних наслідків під час двох великих спалахів на півдні Китаю у 2016 та 2019 роках. Також не варто забувати про SARS, що начебто пішов з радарів, і поки що підозріло тихо поводить себе MERS. Дуже небезпечний вірус Ніпах з летальністю під 70%. Тож твердження деяких експертів про те, що людство вступило в "пандеміцен" – епоху безперервних пандемій, що змінюють одна одну, не здаються такими вже безпідставними.Автори також наголошують, що основні дані були отримані щодо мешканців сільської місцевості, проте городянам розслаблятися не варто.багато видів кажанів чудово освоюють створені людиною ландшафти, деякі безпосередньо пасуться на сільськогосподарських плантаціях., контакти з переносниками у місті нітрохи не менш інтенсивні та з іншої причини: легальне та напівлегальне вживання подібних тварин у їжу. Плюс браконьєрство з метою продажу за кордон.