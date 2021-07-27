Наскільки високі ризики виникнення нових пандемій

Наскільки високі ризики виникнення нових пандемій
Міжнародна група вчених, включаючи експертів ВООЗ, оцінила масштаб трагедії, підрахувавши, наскільки інтенсивно жителі Південно-Східної Азії контактують з носіями коронавірусів.

Дослідники зосередилися на 26 видах кажанів у регіоні площею 5,1 мільйона квадратних кілометрів, що тягнеться від Китаю до Південно-Східної та Південної Азії. Потім вони проаналізували дані про рівні антитіл серед людей, які повідомляли про контакт з кажанами.

Виявилось, що понад 66 тисяч людей щорічно хворіє на нові коронавіруси (SARS-CoV-2 не рахували), близько 500 тисяч живуть у безпосередньому контакті з кажанами, основним резервуаром коронавірусів у природі.

Південний Китай, північний схід М'янми, Лаос і північ В'єтнаму були визначені як регіони з найбільшою різноманітністю видів кажанів, які є носіями SARS-подібних коронавірусів. Саме в цих регіонах, вважають автори, потрібно на постійній основі моніторити епідситуацію, щоб запобігати спалахам, які потенційно можуть переродитися в пандемію, подібну до COVID-19.

І такі кандидати є. Наприклад, коронавірус, що викликає гостру діарею свиней (SADS) вже став причиною летальних наслідків під час двох великих спалахів на півдні Китаю у 2016 та 2019 роках. Також не варто забувати про SARS, що начебто пішов з радарів, і поки що підозріло тихо поводить себе MERS. Дуже небезпечний вірус Ніпах з летальністю під 70%. Тож твердження деяких експертів про те, що людство вступило в "пандеміцен" – епоху безперервних пандемій, що змінюють одна одну, не здаються такими вже безпідставними.

Автори також наголошують, що основні дані були отримані щодо мешканців сільської місцевості, проте городянам розслаблятися не варто.

По-перше, багато видів кажанів чудово освоюють створені людиною ландшафти, деякі безпосередньо пасуться на сільськогосподарських плантаціях.

По-друге, контакти з переносниками у місті нітрохи не менш інтенсивні та з іншої причини: легальне та напівлегальне вживання подібних тварин у їжу. Плюс браконьєрство з метою продажу за кордон.

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Теги: пандемії, ризики
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