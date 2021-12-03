Померла 98-річна Дарія Гусяк ‒ зв’язкова головного командира УПА Романа Шухевича

Дарія Гусяк, членкиня Організації українських націоналістів, зв’язкова головного командира Української Повстанської армії Романа Шухевича.



Про це повідомив Юрій Шухевич, син Романа Шухевича, –



«Одна з покоління нескорених, завдяки яким Україна стала незалежною і має нині, тих хто можуть захистити цю незалежність», – написав на своїй сторінці у Фейсбук Юрій Шухевич.



Дарія Гусяк народилася 4 лютого 1924 року у Трускавці Львівської області. У 1948 році вона склала присягу ОУН. Невдовзі стала зв’язковою Романа Шухевича. 2 березня 1950 року Дарію Гусяк радянська влада заарештувала. Вона зазнала катувань, але не повідомила місце перебування головного командира УПА. Поруч у камері, через перегородку, чекісти били її маму.



За свою діяльність Дарія Гусяк була позбавлена волі на 25 років. Вона відбула покарання в Верхньо-Уральську Челябінської області, а згодом у Володимирській тюрмі. У 1969 році її перевели у концтабір в Мордовії. Дарія Гусяк відбула весь термін покарання, звільнившись на 51 році життя.



У помешканні Дарії Гусяк у Львові. Зліва на право – членкині ОУН, підпільниці УПА – Катерина Данилів, Ольга Ільків, Дарія Гусяк

«Всередині 90-х, маючи майже 70 років, вона завжди виглядала гарно, усміхнена і привітна. З початку 90-х займалася створенням жіночих організацій, Конгресу українських націоналістів, приділяла увагу вихованню молоді. Це була жінка, яка вважала, що основна увага і ставка має бути на молоді.



йПідготовлені кадри можуть розвивати українську державу, вважала Дарія Гусяк. Не маючи власної родини, вона присвятила все своє життя визволенню України, починаючи ще з середини 40-х років, ставши зв’язковою Романа Шухевича. У незалежній Україні вона проявила свою феноменальну витримку», ‒ говорить Радіо Свобода історик Микола Посівнич.



Дарія Гусяк останні роки жила у Львові, нею опікувались монахині. Поховають її на Личаківському цвинтарі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12-го серпня у Львові померла 98-річна, членкиня Організації українських націоналістів, зв’язкова головного командира Української Повстанської арміїПро це повідомивсин Романа Шухевича, – пише Радіо Свобода. «Одна з покоління нескорених, завдяки яким Україна стала незалежною і має нині, тих хто можуть захистити цю незалежність», – написав на своїй сторінці у Фейсбук Юрій Шухевич.Дарія Гусяк народилася 4 лютого 1924 року у Трускавці Львівської області. У 1948 році вона склала присягу ОУН. Невдовзі стала зв’язковою Романа Шухевича. 2 березня 1950 року Дарію Гусяк радянська влада заарештувала. Вона зазнала катувань, але не повідомила місце перебування головного командира УПА. Поруч у камері, через перегородку, чекісти били її маму.За свою діяльність Дарія Гусяк була позбавлена волі на 25 років. Вона відбула покарання в Верхньо-Уральську Челябінської області, а згодом у Володимирській тюрмі. У 1969 році її перевели у концтабір в Мордовії. Дарія Гусяк відбула весь термін покарання, звільнившись на 51 році життя.У помешканні Дарії Гусяк у Львові. Зліва на право – членкині ОУН, підпільниці УПА –Дарія Гусяк«Всередині 90-х, маючи майже 70 років, вона завжди виглядала гарно, усміхнена і привітна. З початку 90-х займалася створенням жіночих організацій, Конгресу українських націоналістів, приділяла увагу вихованню молоді. Це була жінка, яка вважала, що основна увага і ставка має бути на молоді.йПідготовлені кадри можуть розвивати українську державу, вважала Дарія Гусяк. Не маючи власної родини, вона присвятила все своє життя визволенню України, починаючи ще з середини 40-х років, ставши зв’язковою Романа Шухевича. У незалежній Україні вона проявила свою феноменальну витримку», ‒ говорить Радіо Свобода історикДарія Гусяк останні роки жила у Львові, нею опікувались монахині. Поховають її на Личаківському цвинтарі.

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