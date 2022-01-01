Залужний просить дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову

Валерій Залужний просить Міністерство оборони дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає мобілізації, – зокрема, студентам.



Про це Юлія Гришина.



"Щодо виїзду студентів за кордон - рухаємося вперед! Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного!



Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Це, зокрема, студенти!" - написала вона.



Нардепка додала, що тепер рішення за Кабінетом міністрів – зокрема, міністром оборони Олексієм Резніковим.

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