Залужний просить дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову
Сьогодні, 03:33
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний просить Міністерство оборони дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає мобілізації, – зокрема, студентам.
Про це написала народна депутатка Юлія Гришина.
"Щодо виїзду студентів за кордон - рухаємося вперед! Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного!
Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Це, зокрема, студенти!" - написала вона.
Нардепка додала, що тепер рішення за Кабінетом міністрів – зокрема, міністром оборони Олексієм Резніковим.
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Про це написала народна депутатка Юлія Гришина.
"Щодо виїзду студентів за кордон - рухаємося вперед! Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного!
Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Це, зокрема, студенти!" - написала вона.
Нардепка додала, що тепер рішення за Кабінетом міністрів – зокрема, міністром оборони Олексієм Резніковим.
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