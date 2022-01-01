Залужний просить дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову

Залужний просить дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний просить Міністерство оборони дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає мобілізації, – зокрема, студентам.

Про це написала народна депутатка Юлія Гришина.

"Щодо виїзду студентів за кордон - рухаємося вперед! Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного!

Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Це, зокрема, студенти!" - написала вона.

Нардепка додала, що тепер рішення за Кабінетом міністрів – зокрема, міністром оборони Олексієм Резніковим.

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Теги: Залужний, виїзд за кордон
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