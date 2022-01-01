Волинь заливає: через негоду рятувальники тричі виїжджали відкачувати воду

Через інтесивні опади, що не вщухають на Волині, рятувальники тричі виїжджали на відкачування води.Про це інформують на сторінці ДСНС у Волинській області у Фейсбук.Зокрема сьогодні в Луцьку рятувальники відпомповували дощову воду на проспекті Волі та із закладу харчування, розташованому у підвальному приміщенні на вулиці Лесі Українки.Крім того, в смт Маневичі співробітники ДСНС відкачували дощову воду з прибудинкової території.