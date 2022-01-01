Волинь заливає: через негоду рятувальники тричі виїжджали відкачувати воду

Волинь заливає: через негоду рятувальники тричі виїжджали відкачувати воду
Через інтесивні опади, що не вщухають на Волині, рятувальники тричі виїжджали на відкачування води.

Про це інформують на сторінці ДСНС у Волинській області у Фейсбук.

Зокрема сьогодні в Луцьку рятувальники відпомповували дощову воду на проспекті Волі та із закладу харчування, розташованому у підвальному приміщенні на вулиці Лесі Українки.

Крім того, в смт Маневичі співробітники ДСНС відкачували дощову воду з прибудинкової території.

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Теги: дощі, Волинь, рятувальники
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