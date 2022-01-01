Волинські діти вражають, або Добрі новини від ВолиньPost за 12 серпня

Війна зробила нас сильнішими, навчила ще більше цінувати щирість, справжність і любов. Війна навчила бачити добро, попри все, бо саме воно рятує у час, коли здається, що сил вже немає.Саме для того, аби підтримати своїх читачів, ми щодня створюємо добрі новини.Учениця Підцир'ївського ліцеюстала срібною призеркою національного етапу Міжнародної олімпіади геніїв (GENIUS Olympiad Global), конкурсу проєктів екологічного спрямування у світі для школярів 8–11 класів, який щорічно проводиться у Сполучених Штатах Америки.Вікторія здобула срібну медаль та була нагороджена дипломом за підготовку проєкту в категорії «Наука». А наставниця конкурсанткиотримала почесне звання “Тренерка Олімпіади геніїв України».Юні волонтери з Володимира на вулиці Цинкаловського пропонують проїжджим водіям кекси та лимонад. В обмін на смаколики водії кидають в скарбничку кошти, які діти відкладають на дрон для захисників.та інші помічники передають гроші волонтерці Ірині Смірновій, яка накопичує на квадрокоптер. За день з 12:00 до 22:00 юним волонтерам вдається зібрати близько шести тисяч.Волинські діти вражають – і ерудованістю, і здатністю підтримувати та допомагати!З 24 лютого українські військові знищили 43 200 ворогів. Лише за останню добу військо окупантів зменшилось на 200 осіб.Актуальні дані про втрати ворога:- особового складу – приблизно 43200 (+200) осіб ,- танків – 1849 (+3) одиниць,- бойових броньованих машин – 4108 (+8) одиниць,- артилерійських систем – 975 (+1) одиниць,- РСЗВ – 261 (+0) одиниця,- засобів ППО – 136 (+2) одиниць,- літаків – 233 (+1) одиниці,- гелікоптерів – 193 одиниці,- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6) одиниць,- крилатих ракет – 185 одиниць,- кораблів та катерів – 15 одиниць,- автомобільної техніки та автоцистерн – 3021 (+3) одиниця,- спеціальної техніки – 90 одиниць.«Амбасадор дитинства» – це Всеукраїнська громадська ініціатива із соціальної адаптації дітей за напрямом спілкування «рівний-рівному». Тож, для маленьких лучан підготували бомбезну програму заходу:– відкриття заходу;– сцена та ді-джей;– зони для ігор, майстер класів, просвітницької діяльності;– зона зі смаколиками та напоями;– виступи зірок;– розіграш ілюстрованих та віршованих книжок: «Конституція для всіх: і великих, і малих»;– фотосесія та автографсесія із зірками.На щастя, хлопчика, про зникнення якого учора ввечері лучани масово ширили дописи у соцмережах, знайшли живим та неушкодженим.Допомагати поліцейським у його пошукам зголосилася величезна кількість цивільних. І це про нас, про українців, про співпереживання, емпатію і добро. І добре, що ця тривожна історія - з хепі-ендом.Це новина про "хароших рускіс", а тому це апріорі добра новина.Щодня на фронті в Україні гинуть або травмуються 500 російських окупантів, а загальний темп наступу Росії сповільнився через надання ЗСУ нової зброї.Про це передає The New York Times з посиланням на заяву заступника міністра оборони з питань політикита джерела в адміністрації"Я вважаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, зазнали 70 або 80 000 втрат менш ніж за шість місяців", – сказав він.За словами посадовця, окупанти досягли певних незначних успіхів на сході України, але це обійшлося їм надзвичайно дорого через нову зброю та дії ЗСУ. Такі втрати означають, що Росія не зможе захопити схід України до кінця року.За даними розвідки, Москва залучила до війни чеченських військових і бойовиків Сирії. Цим рішенням Кремлю вдалось уникнути внутрішнього обурення в Росії через втрати російських військових та необхідності проводити загальну мобілізацію, яка схожа на призов.Директор програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс наголосив, що російська армія серйозно виснажена.Через підвищений попит на отримання послуг, пов'язаних із реєстраційними діями транспортних засобів, у Луцьку ініціюють роботу п`яти мобільних сервісних центрів МВС. Вони проводитимуть реєстраційні дії з транспортними засобами.Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.Інформують, що попит викликаний у тому числі нульовим розмитненням, яке діяло кілька місяців поспіль.За послугами можуть звертатись мешканці Луцької територіальної громади, гості міста і взагалі всі, кому це зручно. Можна буде записатись на обслуговування не просто до одного сервісного центру МВС №0741, який працює у Луцьку, а ще додатково до п`яти мобільних сервісних центрів МВС.Обрали три локації: вул. Ковельська, 53 (Луцька районна рада), вул. Соборності, 18 (Палац урочистих подій); вул. Гордіюк, 14 б (регіональний сервісний центр МВС).Мобільні сервісні центри МВС надаватимуть послуги упродовж 2 тижнів: з 15 по 20 серпня та з 22 по 27 серпня. Розпорядок роботи: з 9:30 до 17:30.