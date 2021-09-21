Знайшли хлопчика, який вчора ввечері зник у районі парку на Потебні
Сьогодні, 10:04
У ніч на 12 серпня у Луцьку розшукали 7-річного хлопчика, який зник напередодні увечері.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Повідомлення про те, що у Луцьку в районі вулиць Потебні та Львівської зник хлопчик, який не розмовляє, облетіло соцмережі увечері 11 серпня.
Розповіли, що повідомлення про зникнення надійшло до поліції о 21:40, а о 01:27 - про те, що дитину знайшли.
За словами поліцейських, до пошуки були задіяли всі сили і засоби, великих зусиль доклали громадські формування. Велика кількість людей зголосилася допомогти поліції у пошуках.
Дитину знайшли неушкодженою, життю хлопчика нічого не загрожує.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Повідомлення про те, що у Луцьку в районі вулиць Потебні та Львівської зник хлопчик, який не розмовляє, облетіло соцмережі увечері 11 серпня.
Розповіли, що повідомлення про зникнення надійшло до поліції о 21:40, а о 01:27 - про те, що дитину знайшли.
За словами поліцейських, до пошуки були задіяли всі сили і засоби, великих зусиль доклали громадські формування. Велика кількість людей зголосилася допомогти поліції у пошуках.
Дитину знайшли неушкодженою, життю хлопчика нічого не загрожує.
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