ЗСУ знищили уже 43 200 російських окупантів





Інформацію про втрати ворога вранці 12 серпня оприлюднив Генштаб ЗСУ.



Актуальні дані про втрати ворога:



- особового складу – приблизно 43200 (+200) осіб ліквідовано,

- танків – 1849 (+3) одиниць,

- бойових броньованих машин – 4108 (+8) одиниць,

- артилерійських систем – 975 (+1) одиниць,

- РСЗВ – 261 (+0) одиниця,

- засоби ППО – 136 (+2) одиниць,

- літаків – 233 (+1) одиниці,

- гелікоптерів – 193 одиниці,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6) одиниць,

- крилаті ракети – 185 одиниць,

- кораблі та катери – 15 одиниць,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 3021 (+3) одиниця,

- спеціальна техніка – 90 одиниць.



Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 24 лютого українські військові знищили 43 200 ворогів. Лише за останню добу військо окупантів зменшилось на 200 осіб.Інформацію про втрати ворога вранці 12 серпня оприлюднив Генштаб ЗСУ.- особового складу – приблизно 43200 (+200) осіб ліквідовано,- танків – 1849 (+3) одиниць,- бойових броньованих машин – 4108 (+8) одиниць,- артилерійських систем – 975 (+1) одиниць,- РСЗВ – 261 (+0) одиниця,- засоби ППО – 136 (+2) одиниць,- літаків – 233 (+1) одиниці,- гелікоптерів – 193 одиниці,- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6) одиниць,- крилаті ракети – 185 одиниць,- кораблі та катери – 15 одиниць,- автомобільної техніки та автоцистерн – 3021 (+3) одиниця,- спеціальна техніка – 90 одиниць.Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

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