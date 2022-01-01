ЗСУ знищили уже 43 200 російських окупантів
Сьогодні, 09:33
З 24 лютого українські військові знищили 43 200 ворогів. Лише за останню добу військо окупантів зменшилось на 200 осіб.
Інформацію про втрати ворога вранці 12 серпня оприлюднив Генштаб ЗСУ.
Актуальні дані про втрати ворога:
- особового складу – приблизно 43200 (+200) осіб ліквідовано,
- танків – 1849 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин – 4108 (+8) одиниць,
- артилерійських систем – 975 (+1) одиниць,
- РСЗВ – 261 (+0) одиниця,
- засоби ППО – 136 (+2) одиниць,
- літаків – 233 (+1) одиниці,
- гелікоптерів – 193 одиниці,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6) одиниць,
- крилаті ракети – 185 одиниць,
- кораблі та катери – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3021 (+3) одиниця,
- спеціальна техніка – 90 одиниць.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
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Інформацію про втрати ворога вранці 12 серпня оприлюднив Генштаб ЗСУ.
Актуальні дані про втрати ворога:
- особового складу – приблизно 43200 (+200) осіб ліквідовано,
- танків – 1849 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин – 4108 (+8) одиниць,
- артилерійських систем – 975 (+1) одиниць,
- РСЗВ – 261 (+0) одиниця,
- засоби ППО – 136 (+2) одиниць,
- літаків – 233 (+1) одиниці,
- гелікоптерів – 193 одиниці,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6) одиниць,
- крилаті ракети – 185 одиниць,
- кораблі та катери – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3021 (+3) одиниця,
- спеціальна техніка – 90 одиниць.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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