ЗСУ знищили уже 43 200 російських окупантів

ЗСУ знищили уже 43 200 російських окупантів
З 24 лютого українські військові знищили 43 200 ворогів. Лише за останню добу військо окупантів зменшилось на 200 осіб.

Інформацію про втрати ворога вранці 12 серпня оприлюднив Генштаб ЗСУ.

Актуальні дані про втрати ворога:

- особового складу – приблизно 43200 (+200) осіб ліквідовано,
- танків – 1849 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин – 4108 (+8) одиниць,
- артилерійських систем – 975 (+1) одиниць,
- РСЗВ – 261 (+0) одиниця,
- засоби ППО – 136 (+2) одиниць,
- літаків – 233 (+1) одиниці,
- гелікоптерів – 193 одиниці,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6) одиниць,
- крилаті ракети – 185 одиниць,
- кораблі та катери – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3021 (+3) одиниця,
- спеціальна техніка – 90 одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати окупантів, Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайшли хлопчика, який вчора ввечері зник у районі парку на Потебні
Сьогодні, 10:04
«Амбасадор дитинства»: до Луцька їдуть зірки, блогери та артисти
Сьогодні, 09:47
ЗСУ знищили уже 43 200 російських окупантів
Сьогодні, 09:33
Росіяни завдали 11 ракетних ударів по Краматорську
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку 12 серпня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
ЗСУ знищили понад 43 000 окупантів ЗСУ знищили понад 43 000 окупантів
11 серпень, 10:04
ЗСУ ліквідували в Україні 41 500 окупантів ЗСУ ліквідували в Україні 41 500 окупантів
04 серпень, 09:17
ЗСУ уже знищили 40 500 російських окупантів ЗСУ уже знищили 40 500 російських окупантів
29 липень, 09:40
ЗСУ ліквідувала понад 38 550 окупантів ЗСУ ліквідувала понад 38 550 окупантів
19 липень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Внаслідок двох ДТП на Волині постраждали четверо людей
Сьогодні, 10:54
 0
Де можна вакцинуватися від COVID-19 у Луцьку. АДРЕСИ
Сьогодні, 10:15
 0
Знайшли хлопчика, який вчора ввечері зник у районі парку на Потебні
Сьогодні, 10:04
 0
«Амбасадор дитинства»: до Луцька їдуть зірки, блогери та артисти
Сьогодні, 09:47
 0
ЗСУ знищили уже 43 200 російських окупантів
Сьогодні, 09:33
 0
Медіа
відео
1/8