Курс валют у Луцьку 12 серпня

Курс валют у Луцьку 12 серпня
12 серпня готівковий курс долара становить 39.60, продають його за 40.00.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.20, а продають - за 41.20.

Щодо польського злотого, то його продають за 8,50, а купують - за 8,78.

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Теги: курс валют, Луцьк
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