Курс валют у Луцьку 12 серпня





Про це повідомляє Мінфін.



Євро купують за 40.20, а продають - за 41.20.



Щодо польського злотого, то його продають за 8,50, а купують - за 8,78.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 серпня готівковий курс долара становить 39.60, продають його за 40.00.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 40.20, а продають - за 41.20.Щодо польського злотого, то його продають за 8,50, а купують - за 8,78.

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