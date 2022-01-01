Курс валют у Луцьку 12 серпня
Сьогодні, 09:00
12 серпня готівковий курс долара становить 39.60, продають його за 40.00.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.20, а продають - за 41.20.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,50, а купують - за 8,78.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.20, а продають - за 41.20.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,50, а купують - за 8,78.
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