Росіяни завдали 11 ракетних ударів по Краматорську
Сьогодні, 09:13
Вночі 12 серпня росіяни знову обстріляли Краматорськ. Гатили по приватному сектору.
Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
Він розповів, що руйнувань зазнали домівки у приватному секторі. Інформації щодо постраждалих не надходило.
"Окупанти нищать все на своєму шляху – тактика терористів", – наголосив Гончаренко.
Глава Донецької ОВА Павло Кириленко сказав, що 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 в Кураховому, 1 у Мар'їнці та 1 в Авдіївці. Ще 14 людей поранили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
Він розповів, що руйнувань зазнали домівки у приватному секторі. Інформації щодо постраждалих не надходило.
"Окупанти нищать все на своєму шляху – тактика терористів", – наголосив Гончаренко.
Глава Донецької ОВА Павло Кириленко сказав, що 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 в Кураховому, 1 у Мар'їнці та 1 в Авдіївці. Ще 14 людей поранили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни завдали 11 ракетних ударів по Краматорську
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку 12 серпня
Сьогодні, 09:00
Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину: постраждала дитина
Сьогодні, 08:55
У Володимирі діти на узбіччі продають кекси та лимонад, щоб купити дрон для ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Медіа