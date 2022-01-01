Росіяни завдали 11 ракетних ударів по Краматорську





Про це Олександр Гончаренко.



Він розповів, що руйнувань зазнали домівки у приватному секторі. Інформації щодо постраждалих не надходило.



"Окупанти нищать все на своєму шляху – тактика терористів", – наголосив Гончаренко.



Глава Донецької ОВА Павло Кириленко сказав, що 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 в Кураховому, 1 у Мар'їнці та 1 в Авдіївці. Ще 14 людей поранили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 12 серпня росіяни знову обстріляли Краматорськ. Гатили по приватному сектору.Про це повідомив міський голова КраматорськаВін розповів, що руйнувань зазнали домівки у приватному секторі. Інформації щодо постраждалих не надходило."Окупанти нищать все на своєму шляху – тактика терористів", – наголосив Гончаренко.Глава Донецької ОВАсказав, що 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 в Кураховому, 1 у Мар'їнці та 1 в Авдіївці. Ще 14 людей поранили.

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