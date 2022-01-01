Росіяни завдали 11 ракетних ударів по Краматорську

Росіяни завдали 11 ракетних ударів по Краматорську
Вночі 12 серпня росіяни знову обстріляли Краматорськ. Гатили по приватному сектору.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

Він розповів, що руйнувань зазнали домівки у приватному секторі. Інформації щодо постраждалих не надходило.

"Окупанти нищать все на своєму шляху – тактика терористів", – наголосив Гончаренко.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко сказав, що 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 в Кураховому, 1 у Мар'їнці та 1 в Авдіївці. Ще 14 людей поранили.


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Теги: Краматорськ, обстріли, Росія
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