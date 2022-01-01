Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину: постраждала дитина





Про це Валентин Резніченко.



Так, по Нікопольському району окупанти вдарили з «Градів» та ствольної артилерії.



«У Марганець прилетіли до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих 12-річний хлопчик. У місті пошкоджені 4 багатоповерхових будинки та кілька приватних. Обстріл зачепив місцевий завод, друкарню, магазин та кафе. По Нікополю росіяни 10 разів поцілили зі ствольної артилерії. Понівечені 4 приватних будинки та автівки. Попередньо, люди не постраждали», – розповів голова ОВА.



У Криворізькому районі росіяни обстріляли із «Ураганів» Зеленодольську громаду: є руйнування житла, але люди не постраждали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська вночі 12 серпня вкотре обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, місцевий завод, магазин, кафе, автомобілі. Постраждали троє людей, зокрема дитина.Про це повідомив голова військової адміністрації областіТак, по Нікопольському району окупанти вдарили з «Градів» та ствольної артилерії.«У Марганець прилетіли до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих 12-річний хлопчик. У місті пошкоджені 4 багатоповерхових будинки та кілька приватних. Обстріл зачепив місцевий завод, друкарню, магазин та кафе. По Нікополю росіяни 10 разів поцілили зі ствольної артилерії. Понівечені 4 приватних будинки та автівки. Попередньо, люди не постраждали», – розповів голова ОВА.У Криворізькому районі росіяни обстріляли із «Ураганів» Зеленодольську громаду: є руйнування житла, але люди не постраждали.

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