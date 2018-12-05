У Володимирі діти на узбіччі продають кекси та лимонад, щоб купити дрон для ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Юні волонтери з Володимира на вулиці Цинкаловського пропонують проїжджим водіям кекси та лимонад. В обмін на смаколики водії кидають в скарбничку кошти, які діти відкладають на дрон для захисників.
Про це повідомляє БУГ.
Ініціатором збору допомоги в такому вигляді став Юра Дячук, його підтримала в цьому мама Оля і друзі з двору, які долучилися до акції. З кожним днем дітей на узбіччі більшає, як і кексів з яблуками та чорницями, які доводиться випікати щоразу в більшій кількості. У цьому малюкам батьки майже не допомагають.
Юрко Дячук, Ілля Вавренюк, Оля Подзідзей та інші помічники передають гроші волонтерці Ірині Смірновій, яка накопичує на квадрокоптер.
За день з 12:00 до 22:00 юним волонтерам вдається зібрати близько шести тисяч.
Щоб допомогти маленьким героям назбирати пів мільйона на «пташку», прокладіть свій маршрут вулицею Цинкаловського, що біля Миколаївської церкви. «Задонатьте» в обмін на смачний кекс та освіжаючий лимонад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє БУГ.
Ініціатором збору допомоги в такому вигляді став Юра Дячук, його підтримала в цьому мама Оля і друзі з двору, які долучилися до акції. З кожним днем дітей на узбіччі більшає, як і кексів з яблуками та чорницями, які доводиться випікати щоразу в більшій кількості. У цьому малюкам батьки майже не допомагають.
Юрко Дячук, Ілля Вавренюк, Оля Подзідзей та інші помічники передають гроші волонтерці Ірині Смірновій, яка накопичує на квадрокоптер.
За день з 12:00 до 22:00 юним волонтерам вдається зібрати близько шести тисяч.
Щоб допомогти маленьким героям назбирати пів мільйона на «пташку», прокладіть свій маршрут вулицею Цинкаловського, що біля Миколаївської церкви. «Задонатьте» в обмін на смачний кекс та освіжаючий лимонад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину: постраждала дитина
Сьогодні, 08:55
У Володимирі діти на узбіччі продають кекси та лимонад, щоб купити дрон для ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Медіа