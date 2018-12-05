У Володимирі діти на узбіччі продають кекси та лимонад, щоб купити дрон для ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО





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Ініціатором збору допомоги в такому вигляді став Юра Дячук, його підтримала в цьому мама Оля і друзі з двору, які долучилися до акції. З кожним днем дітей на узбіччі більшає, як і кексів з яблуками та чорницями, які доводиться випікати щоразу в більшій кількості. У цьому малюкам батьки майже не допомагають.



Юрко Дячук, Ілля Вавренюк, Оля Подзідзей та інші помічники передають гроші волонтерці Ірині Смірновій, яка накопичує на квадрокоптер.



За день з 12:00 до 22:00 юним волонтерам вдається зібрати близько шести тисяч.



Щоб допомогти маленьким героям назбирати пів мільйона на «пташку», прокладіть свій маршрут вулицею Цинкаловського, що біля Миколаївської церкви. «Задонатьте» в обмін на смачний кекс та освіжаючий лимонад.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Юні волонтери з Володимира на вулиці Цинкаловського пропонують проїжджим водіям кекси та лимонад. В обмін на смаколики водії кидають в скарбничку кошти, які діти відкладають на дрон для захисників.Про це повідомляє БУГ Ініціатором збору допомоги в такому вигляді став, його підтримала в цьому мама Оля і друзі з двору, які долучилися до акції. З кожним днем дітей на узбіччі більшає, як і кексів з яблуками та чорницями, які доводиться випікати щоразу в більшій кількості. У цьому малюкам батьки майже не допомагають.та інші помічники передають гроші волонтерці, яка накопичує на квадрокоптер.За день з 12:00 до 22:00 юним волонтерам вдається зібрати близько шести тисяч.Щоб допомогти маленьким героям назбирати пів мільйона на «пташку», прокладіть свій маршрут вулицею Цинкаловського, що біля Миколаївської церкви. «Задонатьте» в обмін на смачний кекс та освіжаючий лимонад.

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