У Володимирі діти на узбіччі продають кекси та лимонад, щоб купити дрон для ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО

У Володимирі діти на узбіччі продають кекси та лимонад, щоб купити дрон для ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
Юні волонтери з Володимира на вулиці Цинкаловського пропонують проїжджим водіям кекси та лимонад. В обмін на смаколики водії кидають в скарбничку кошти, які діти відкладають на дрон для захисників.

Про це повідомляє БУГ.

Ініціатором збору допомоги в такому вигляді став Юра Дячук, його підтримала в цьому мама Оля і друзі з двору, які долучилися до акції. З кожним днем дітей на узбіччі більшає, як і кексів з яблуками та чорницями, які доводиться випікати щоразу в більшій кількості. У цьому малюкам батьки майже не допомагають.

Юрко Дячук, Ілля Вавренюк, Оля Подзідзей та інші помічники передають гроші волонтерці Ірині Смірновій, яка накопичує на квадрокоптер.
У Володимирі діти на узбіччі продають кекси та лимонад, щоб купити дрон для ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО

За день з 12:00 до 22:00 юним волонтерам вдається зібрати близько шести тисяч.
У Володимирі діти на узбіччі продають кекси та лимонад, щоб купити дрон для ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
У Володимирі діти на узбіччі продають кекси та лимонад, щоб купити дрон для ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО

Щоб допомогти маленьким героям назбирати пів мільйона на «пташку», прокладіть свій маршрут вулицею Цинкаловського, що біля Миколаївської церкви. «Задонатьте» в обмін на смачний кекс та освіжаючий лимонад.


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Теги: Володимир, волонтери, діти, допомога, війна
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