Допомагаємо Патрону: як повідомити про міни, снаряди та бомби в чатботі «єВорог»

Державна служба з надзвичайних ситуацій щодня знешкоджує міни, снаряди, бомби, які лишили після себе окупанти. Щоб допомогти розмінувальникам швидше ліквідувати небезпечні знахідки функціонал чатбота єВорог розширили і додали нову опцію.Тепер українці можу повідомити надзвичайників про вибухонебезпечні про вибухонебезпечні предмети, - повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.Тепер долучитися до розмінування України можна за кілька кліків, авторизувавшись у чатботі єВорог.1 Зайдіть у чатбот Мінцифри зата натисніть «Вибухонебезпечні та підозрілі предмети»2 Вкажіть геолокацію, де помітили небезпечний предмет3 Додайте фото4 Опишіть, що ви побачили, — стан, кількість та вид предмета5 Додайте ваші контактні дані та надішліть у чатботДо невідомого предмета фахівці радять не наближатися, адже навіть мобільний телефон може спровокувати детонацію. Фотографувати його потрібно на безпечній відстані."Допомагаємо Патрону та його оперативній команді розміновувати країну", - написали на сторінці міністерства.