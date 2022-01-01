Допомагаємо Патрону: як повідомити про міни, снаряди та бомби в чатботі «єВорог»

Допомагаємо Патрону: як повідомити про міни, снаряди та бомби в чатботі «єВорог»
Державна служба з надзвичайних ситуацій щодня знешкоджує міни, снаряди, бомби, які лишили після себе окупанти. Щоб допомогти розмінувальникам швидше ліквідувати небезпечні знахідки функціонал чатбота єВорог розширили і додали нову опцію.

Тепер українці можу повідомити надзвичайників про вибухонебезпечні про вибухонебезпечні предмети, - повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.

Тепер долучитися до розмінування України можна за кілька кліків, авторизувавшись у чатботі єВорог.

Як повідомити про міни в єВорог?


1 Зайдіть у чатбот Мінцифри за ПОСИЛАННЯМ та натисніть «Вибухонебезпечні та підозрілі предмети»

2 Вкажіть геолокацію, де помітили небезпечний предмет

3 Додайте фото

4 Опишіть, що ви побачили, — стан, кількість та вид предмета

5 Додайте ваші контактні дані та надішліть у чатбот

До невідомого предмета фахівці радять не наближатися, адже навіть мобільний телефон може спровокувати детонацію. Фотографувати його потрібно на безпечній відстані.

"Допомагаємо Патрону та його оперативній команді розміновувати країну", - написали на сторінці міністерства.

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Теги: Україна, війна, допомога
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