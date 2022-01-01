Допомагаємо Патрону: як повідомити про міни, снаряди та бомби в чатботі «єВорог»
Сьогодні, 06:31
Державна служба з надзвичайних ситуацій щодня знешкоджує міни, снаряди, бомби, які лишили після себе окупанти. Щоб допомогти розмінувальникам швидше ліквідувати небезпечні знахідки функціонал чатбота єВорог розширили і додали нову опцію.
Тепер українці можу повідомити надзвичайників про вибухонебезпечні про вибухонебезпечні предмети, - повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.
Тепер долучитися до розмінування України можна за кілька кліків, авторизувавшись у чатботі єВорог.
Як повідомити про міни в єВорог?
1 Зайдіть у чатбот Мінцифри за ПОСИЛАННЯМ та натисніть «Вибухонебезпечні та підозрілі предмети»
2 Вкажіть геолокацію, де помітили небезпечний предмет
3 Додайте фото
4 Опишіть, що ви побачили, — стан, кількість та вид предмета
5 Додайте ваші контактні дані та надішліть у чатбот
До невідомого предмета фахівці радять не наближатися, адже навіть мобільний телефон може спровокувати детонацію. Фотографувати його потрібно на безпечній відстані.
"Допомагаємо Патрону та його оперативній команді розміновувати країну", - написали на сторінці міністерства.
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Тепер українці можу повідомити надзвичайників про вибухонебезпечні про вибухонебезпечні предмети, - повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.
Тепер долучитися до розмінування України можна за кілька кліків, авторизувавшись у чатботі єВорог.
Як повідомити про міни в єВорог?
1 Зайдіть у чатбот Мінцифри за ПОСИЛАННЯМ та натисніть «Вибухонебезпечні та підозрілі предмети»
2 Вкажіть геолокацію, де помітили небезпечний предмет
3 Додайте фото
4 Опишіть, що ви побачили, — стан, кількість та вид предмета
5 Додайте ваші контактні дані та надішліть у чатбот
До невідомого предмета фахівці радять не наближатися, адже навіть мобільний телефон може спровокувати детонацію. Фотографувати його потрібно на безпечній відстані.
"Допомагаємо Патрону та його оперативній команді розміновувати країну", - написали на сторінці міністерства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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