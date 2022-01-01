Волинянка – у ТОП-3 переможців етапу Міжнародної олімпіади геніїв
Сьогодні, 05:28
Школярка з Волині стала срібною призеркою національного етапу Міжнародної олімпіади геніїв (GENIUS Olympiad Global).
Про це повідомляють на сайті Камінь-Каширської міської громади.
Учениця Підцир'ївського ліцею Вікторія Калюх стала срібною призеркою національного етапу Міжнародної олімпіади геніїв (GENIUS Olympiad Global), конкурсу проєктів екологічного спрямування у світі для школярів 8–11 класів, який щорічно проводиться у Сполучених Штатах Америки.
Вікторія здобула срібну медаль та була нагороджена дипломом за підготовку проєкту в категорії «Наука». А наставниця конкурсантки Оксана Іванівна Гальом отримала почесне звання “Тренерка Олімпіади геніїв України».
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Про це повідомляють на сайті Камінь-Каширської міської громади.
Учениця Підцир'ївського ліцею Вікторія Калюх стала срібною призеркою національного етапу Міжнародної олімпіади геніїв (GENIUS Olympiad Global), конкурсу проєктів екологічного спрямування у світі для школярів 8–11 класів, який щорічно проводиться у Сполучених Штатах Америки.
Вікторія здобула срібну медаль та була нагороджена дипломом за підготовку проєкту в категорії «Наука». А наставниця конкурсантки Оксана Іванівна Гальом отримала почесне звання “Тренерка Олімпіади геніїв України».
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