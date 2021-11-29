У Луцьку деякі сім’ї отримують допомогу від ООН. ВІДЕО





Про це розповіла Ліна Галан. Допомогу роздають двічі на тиждень.



З її слів, 11 серпня допомогу отримували багатодітні та малозабезпечені сім'ї. До продуктового набору входить 25 кілограмів борошна та два кілограми гороху.



"Ми працюємо і за зверненнями громадян. Працюємо із департаментом освіти, тому що школи, як ніхто, знають в класах, які є сім’ї та чого вони потребують", – говорить Ліна Галан.



Допомогу роздають за списками та талонами, – каже начальниця відділу управління соцслужб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради Олена Жабченко.



Від обіду у черзі стоїть лучанка Ірина. Каже: така допомога з теперішніми цінами відчутна.



За 30-40 хвилин фахівці управління соцслужб для сім’ї, дітей та молоді встигають роздати продукти для понад сотні людей.



Зі слів Ліни Галан, станом на 11 серпня уже 334 родини Луцької громади отримали продуктові набори від ООН. Таку допомогу надаватимуть до кінця дії воєнного стану в країні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді стартувала програма підтримки ООН. З липня продукти можуть отримати малозабезпечені сім’ї, діти, позбавлені батьківського піклування, родини, в яких виховують дітей з інвалідністю та сім’ї військових.Про це розповіла Суспільному начальниця управління соцслужб для сім’ї, дітей та молоді. Допомогу роздають двічі на тиждень.З її слів, 11 серпня допомогу отримували багатодітні та малозабезпечені сім'ї. До продуктового набору входить 25 кілограмів борошна та два кілограми гороху."Ми працюємо і за зверненнями громадян. Працюємо із департаментом освіти, тому що школи, як ніхто, знають в класах, які є сім’ї та чого вони потребують", – говорить Ліна Галан.Допомогу роздають за списками та талонами, – каже начальниця відділу управління соцслужб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради Олена Жабченко.Від обіду у черзі стоїть лучанка Ірина. Каже: така допомога з теперішніми цінами відчутна.За 30-40 хвилин фахівці управління соцслужб для сім’ї, дітей та молоді встигають роздати продукти для понад сотні людей.Зі слів Ліни Галан, станом на 11 серпня уже 334 родини Луцької громади отримали продуктові набори від ООН. Таку допомогу надаватимуть до кінця дії воєнного стану в країні.

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