У Швеції не відкидають ідеї про виробництво зброї для України

У Швеції не відкидають ідеї про виробництво зброї для України
Стокгольм може долучитися до виробництва зброї для Києва.

Такий варіант розвитку подій не виключив міністр оборони Швеції Петер Гульквіст після конференції донорів для України, - повідомляє "Українська правда".

"Це не те, що я виключаю, але зараз зарано говорити. Ми залучені в усі три виміри (допомоги Україні) позитивним чином, та зрештою ще належить побачити, як ми це зведемо разом", а – сказав глава шведського Міноборони.

Натомість, за його словами, зацікавленість у виробництві зброї для України вже висловили Польща, Чехія і Словаччина.

Під трьома вимірами допомоги України Гульквіст мав на увазі тренування українських військових, військову допомогу та виробництво зброї. Він у коментарі SVT не виключив, що Стокгольм може розширити участь у програмі підготовки українських військових у Британії.

Міністр оборони Швеції також нагадав, що за підсумками донорської конференції для України в Копенгагені її учасники домовилися створити фонд для фінансування виробництва зброї, який очолюватиме Велика Британія.

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Теги: Швеція, допомога, війна. Україна
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