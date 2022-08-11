У Швеції не відкидають ідеї про виробництво зброї для України
Сьогодні, 01:15
Стокгольм може долучитися до виробництва зброї для Києва.
Такий варіант розвитку подій не виключив міністр оборони Швеції Петер Гульквіст після конференції донорів для України, - повідомляє "Українська правда".
"Це не те, що я виключаю, але зараз зарано говорити. Ми залучені в усі три виміри (допомоги Україні) позитивним чином, та зрештою ще належить побачити, як ми це зведемо разом", а – сказав глава шведського Міноборони.
Натомість, за його словами, зацікавленість у виробництві зброї для України вже висловили Польща, Чехія і Словаччина.
Під трьома вимірами допомоги України Гульквіст мав на увазі тренування українських військових, військову допомогу та виробництво зброї. Він у коментарі SVT не виключив, що Стокгольм може розширити участь у програмі підготовки українських військових у Британії.
Міністр оборони Швеції також нагадав, що за підсумками донорської конференції для України в Копенгагені її учасники домовилися створити фонд для фінансування виробництва зброї, який очолюватиме Велика Британія.
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Такий варіант розвитку подій не виключив міністр оборони Швеції Петер Гульквіст після конференції донорів для України, - повідомляє "Українська правда".
"Це не те, що я виключаю, але зараз зарано говорити. Ми залучені в усі три виміри (допомоги Україні) позитивним чином, та зрештою ще належить побачити, як ми це зведемо разом", а – сказав глава шведського Міноборони.
Натомість, за його словами, зацікавленість у виробництві зброї для України вже висловили Польща, Чехія і Словаччина.
Під трьома вимірами допомоги України Гульквіст мав на увазі тренування українських військових, військову допомогу та виробництво зброї. Він у коментарі SVT не виключив, що Стокгольм може розширити участь у програмі підготовки українських військових у Британії.
Міністр оборони Швеції також нагадав, що за підсумками донорської конференції для України в Копенгагені її учасники домовилися створити фонд для фінансування виробництва зброї, який очолюватиме Велика Британія.
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