На війні з Росією загинув волинянин Валерій Сараванський

Захищаючи Україну від російських окупантів загинув військовослужбовець з Волині. Страшна звістка скоихнула Поромівську громаду.Про це повідомив голова Поромівської територіальної громади"Надійшло підтвердження про загибель мешканця села Бортнів, старшого солдата1992 року народження", - написав Олег Савчук на своїй сторінці у фейсбуці.Військовослужбовець був призваний до лав Збройних сил України 4 березня та захищав рідну українську землю на Донеччині.У травні рідні втратили зв‘язок з Валерієм. Сім’я до останнього не втрачала надію, що зниклий безвісти Захисник таки вийде на зв‘язок.Про дату та час зустрічі тіла Героя повідомимо згодом.Інформацію про загибель військовослужбовця підтвердили у Волинській ОВА.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.