На війні з Росією загинув волинянин Валерій Сараванський

На війні з Росією загинув волинянин Валерій Сараванський
Захищаючи Україну від російських окупантів загинув військовослужбовець з Волині. Страшна звістка скоихнула Поромівську громаду.

Про це повідомив голова Поромівської територіальної громади Олег Савчук.

"Надійшло підтвердження про загибель мешканця села Бортнів, старшого солдата Валерія Сараванського 1992 року народження", - написав Олег Савчук на своїй сторінці у фейсбуці.

Військовослужбовець був призваний до лав Збройних сил України 4 березня та захищав рідну українську землю на Донеччині.

У травні рідні втратили зв‘язок з Валерієм. Сім’я до останнього не втрачала надію, що зниклий безвісти Захисник таки вийде на зв‘язок.

Про дату та час зустрічі тіла Героя повідомимо згодом.

Інформацію про загибель військовослужбовця підтвердили у Волинській ОВА.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: смерть, Волинь, війна
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