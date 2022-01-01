На війні з Росією загинув волинянин Валерій Сараванський
Сьогодні, 00:49
Захищаючи Україну від російських окупантів загинув військовослужбовець з Волині. Страшна звістка скоихнула Поромівську громаду.
Про це повідомив голова Поромівської територіальної громади Олег Савчук.
"Надійшло підтвердження про загибель мешканця села Бортнів, старшого солдата Валерія Сараванського 1992 року народження", - написав Олег Савчук на своїй сторінці у фейсбуці.
Військовослужбовець був призваний до лав Збройних сил України 4 березня та захищав рідну українську землю на Донеччині.
У травні рідні втратили зв‘язок з Валерієм. Сім’я до останнього не втрачала надію, що зниклий безвісти Захисник таки вийде на зв‘язок.
Про дату та час зустрічі тіла Героя повідомимо згодом.
Інформацію про загибель військовослужбовця підтвердили у Волинській ОВА.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Поромівської територіальної громади Олег Савчук.
"Надійшло підтвердження про загибель мешканця села Бортнів, старшого солдата Валерія Сараванського 1992 року народження", - написав Олег Савчук на своїй сторінці у фейсбуці.
Військовослужбовець був призваний до лав Збройних сил України 4 березня та захищав рідну українську землю на Донеччині.
У травні рідні втратили зв‘язок з Валерієм. Сім’я до останнього не втрачала надію, що зниклий безвісти Захисник таки вийде на зв‘язок.
Про дату та час зустрічі тіла Героя повідомимо згодом.
Інформацію про загибель військовослужбовця підтвердили у Волинській ОВА.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Швеції не відкидають ідеї про виробництво зброї для України
Сьогодні, 01:15
На війні з Росією загинув волинянин Валерій Сараванський
Сьогодні, 00:49
12 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Знищені окупанти та відновлення роботи McDonald's: добрі новини від ВолиньPost за 11 серпня
11 серпень, 23:35
Медіа