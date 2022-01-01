Знищені окупанти та відновлення роботи McDonald's: добрі новини від ВолиньPost за 11 серпня

Знищені окупанти та відновлення роботи McDonald's: добрі новини від ВолиньPost за 11 серпня
Щовечора готуємо підбірку лише добрих новин. У цій рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема. Зберігайте спокій, холодний розум та позитив, і ми обов'язково переможемо агресора!

Сьогодні, 11 серпня, ми писали про таке:

У Мінекономіки заявили, що програма «Доступна іпотека» запрацює з 2023 року

Програма масового іпотечного кредитування "Доступна іпотека" для всіх, хто потребує поліпшення життєвих умов, запрацює з 2023 року. З жовтня 2022-го програма буде доступна для військовослужбовців.

Строковик Нацгвардії збив російський штурмовик Су-25. ВІДЕО

Боєць строкової служби Нацгвардії України збив російський штурмовик Су-25 під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку.

У місті на Волині з'явилося нове відділення «Укрпошти»

Послуги «Укрпошти» стали доступніші для мешканців 15-го мікрорайону Нововолинська. Це вже друге сучасне відділення у громаді. Минулого року запрацював філіал у Благодатному.

ЗСУ знищили пункт управління ворожої армії, – командування «Південь»

На південних рубежах українська армія завдала ударів по командних пунктах і пунктах управління ворожих військ.

ЗСУ знищили понад 43 000 окупантів

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні сягнули вже близько 43 тис. осіб, 1846 танкі та сотень одиниць військової техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно становили:

- особового складу - близько 43 000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1846 (+14),
- бойових броньованих машин ‒ 4100 (+14),
- артилерійських систем – 974 (+3),
- РСЗВ - 261 (+0),
- засобів ППО - 134 (+1),
- літаків – 232 (+0),
- гелікоптерів – 193 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),
- крилатих ракет - 185 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13),
- спеціальної техніки - 90 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.

У Білорусі вночі стався вибух на військовому аеродромі

У районі білоруського військового аеродрому "Зябрівка" вночі прогриміли вибухи та було видно спалахи. У Міноборони Білорусі пояснили це загорянням техніки.

СNN називає удар по базі в Саках найбільшою втратою росавіації з часів Другої світової

Вибухи на території військового аеродрому "Саки" біля Новофедорівки в окупованому Криму стали нищівним ударом для росіян. Що може свідчити про найбільшу втрату авіації РФ за день з часів Другої світової війни.

Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму

У четвер, 11 серпня, сейм Латвії затвердив заяву щодо цілеспрямованих військових атак Росії проти мирного населення в Україні, визнавши насильство Росії проти цивільних тероризмом, а Росію державою-спонсором тероризму.

McDonald's відновлює роботу в Україні

McDonald's відновить роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу, протягом кількох наступних місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Добрі новини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
12 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Знищені окупанти та відновлення роботи McDonald's: добрі новини від ВолиньPost за 11 серпня
11 серпень, 23:35
На Волині відновлюють будинок, в який влучили уламки зенітної ракети. ФОТО, ВІДЕО
11 серпень, 22:58
На Волині неповнолітній мотоцикліст спричинив ДТП
11 серпень, 22:13
На Волині відбувся Всеукраїнський чемпіонат з веслування на байдарках і каное
11 серпень, 21:21
Схожі новини
Волиньрада вимагатиме заборонити Московський патріархат, або Добрі новини від ВолиньPost за 10 серпня Волиньрада вимагатиме заборонити Московський патріархат, або Добрі новини від ВолиньPost за 10 серпня
10 серпень, 22:30
ЗСУ знищили за добу 300 рашистів, а в окупованому Криму – «бавовна»: добрі новини від ВолиньPost за 9 серпня ЗСУ знищили за добу 300 рашистів, а в окупованому Криму – «бавовна»: добрі новини від ВолиньPost за 9 серпня
09 серпень, 23:35
Про виготовлення Bayraktar в Україні та волинські паляниці: добрі новини від ВолиньPost за 8 серпня Про виготовлення Bayraktar в Україні та волинські паляниці: добрі новини від ВолиньPost за 8 серпня
08 серпень, 23:18
Спортивні успіхи, волонтерство та знищені окупанти: добрі новини від ВолиньPost за 7 серпня Спортивні успіхи, волонтерство та знищені окупанти: добрі новини від ВолиньPost за 7 серпня
07 серпень, 23:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
12 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Знищені окупанти та відновлення роботи McDonald's: добрі новини від ВолиньPost за 11 серпня
11 серпень, 23:35
 0
На Волині відновлюють будинок, в який влучили уламки зенітної ракети. ФОТО, ВІДЕО
11 серпень, 22:58
 0
На Волині неповнолітній мотоцикліст спричинив ДТП
11 серпень, 22:13
 0
На Волині відбувся Всеукраїнський чемпіонат з веслування на байдарках і каное
11 серпень, 21:21
 0
Медіа
відео
1/8