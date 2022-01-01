Знищені окупанти та відновлення роботи McDonald's: добрі новини від ВолиньPost за 11 серпня

Щовечора готуємо підбірку лише добрих новин. У цій рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема. Зберігайте спокій, холодний розум та позитив, і ми обов'язково переможемо агресора!Сьогодні, 11 серпня, ми писали про таке:Програма масового іпотечного кредитування "Доступна іпотека" для всіх, хто потребує поліпшення життєвих умов, запрацює з 2023 року. З жовтня 2022-го програма буде доступна для військовослужбовців.Боєць строкової служби Нацгвардії України збив російський штурмовик Су-25 під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку.Послуги «Укрпошти» стали доступніші для мешканців 15-го мікрорайону Нововолинська. Це вже друге сучасне відділення у громаді. Минулого року запрацював філіал у Благодатному.На південних рубежах українська армія завдала ударів по командних пунктах і пунктах управління ворожих військ.Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні сягнули вже близько 43 тис. осіб, 1846 танкі та сотень одиниць військової техніки.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно становили:- особового складу - близько 43 000 (+200) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1846 (+14),- бойових броньованих машин ‒ 4100 (+14),- артилерійських систем – 974 (+3),- РСЗВ - 261 (+0),- засобів ППО - 134 (+1),- літаків – 232 (+0),- гелікоптерів – 193 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),- крилатих ракет - 185 (+0),- кораблів/катерів - 15 (+0),- автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13),- спеціальної техніки - 90 (+1)."Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.У районі білоруського військового аеродрому "Зябрівка" вночі прогриміли вибухи та було видно спалахи. У Міноборони Білорусі пояснили це загорянням техніки.Вибухи на території військового аеродрому "Саки" біля Новофедорівки в окупованому Криму стали нищівним ударом для росіян. Що може свідчити про найбільшу втрату авіації РФ за день з часів Другої світової війни.У четвер, 11 серпня, сейм Латвії затвердив заяву щодо цілеспрямованих військових атак Росії проти мирного населення в Україні, визнавши насильство Росії проти цивільних тероризмом, а Росію державою-спонсором тероризму.McDonald's відновить роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу, протягом кількох наступних місяців.