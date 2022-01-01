Знищені окупанти та відновлення роботи McDonald's: добрі новини від ВолиньPost за 11 серпня
11 серпень, 23:35
Щовечора готуємо підбірку лише добрих новин. У цій рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема. Зберігайте спокій, холодний розум та позитив, і ми обов'язково переможемо агресора!
Сьогодні, 11 серпня, ми писали про таке:
У Мінекономіки заявили, що програма «Доступна іпотека» запрацює з 2023 року
Програма масового іпотечного кредитування "Доступна іпотека" для всіх, хто потребує поліпшення життєвих умов, запрацює з 2023 року. З жовтня 2022-го програма буде доступна для військовослужбовців.
Строковик Нацгвардії збив російський штурмовик Су-25. ВІДЕО
Боєць строкової служби Нацгвардії України збив російський штурмовик Су-25 під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку.
У місті на Волині з'явилося нове відділення «Укрпошти»
Послуги «Укрпошти» стали доступніші для мешканців 15-го мікрорайону Нововолинська. Це вже друге сучасне відділення у громаді. Минулого року запрацював філіал у Благодатному.
ЗСУ знищили пункт управління ворожої армії, – командування «Південь»
На південних рубежах українська армія завдала ударів по командних пунктах і пунктах управління ворожих військ.
ЗСУ знищили понад 43 000 окупантів
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні сягнули вже близько 43 тис. осіб, 1846 танкі та сотень одиниць військової техніки.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно становили:
- особового складу - близько 43 000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1846 (+14),
- бойових броньованих машин ‒ 4100 (+14),
- артилерійських систем – 974 (+3),
- РСЗВ - 261 (+0),
- засобів ППО - 134 (+1),
- літаків – 232 (+0),
- гелікоптерів – 193 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),
- крилатих ракет - 185 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13),
- спеціальної техніки - 90 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
У Білорусі вночі стався вибух на військовому аеродромі
У районі білоруського військового аеродрому "Зябрівка" вночі прогриміли вибухи та було видно спалахи. У Міноборони Білорусі пояснили це загорянням техніки.
СNN називає удар по базі в Саках найбільшою втратою росавіації з часів Другої світової
Вибухи на території військового аеродрому "Саки" біля Новофедорівки в окупованому Криму стали нищівним ударом для росіян. Що може свідчити про найбільшу втрату авіації РФ за день з часів Другої світової війни.
Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму
У четвер, 11 серпня, сейм Латвії затвердив заяву щодо цілеспрямованих військових атак Росії проти мирного населення в Україні, визнавши насильство Росії проти цивільних тероризмом, а Росію державою-спонсором тероризму.
McDonald's відновлює роботу в Україні
McDonald's відновить роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу, протягом кількох наступних місяців.
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Сьогодні, 11 серпня, ми писали про таке:
У Мінекономіки заявили, що програма «Доступна іпотека» запрацює з 2023 року
Програма масового іпотечного кредитування "Доступна іпотека" для всіх, хто потребує поліпшення життєвих умов, запрацює з 2023 року. З жовтня 2022-го програма буде доступна для військовослужбовців.
Строковик Нацгвардії збив російський штурмовик Су-25. ВІДЕО
Боєць строкової служби Нацгвардії України збив російський штурмовик Су-25 під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку.
У місті на Волині з'явилося нове відділення «Укрпошти»
Послуги «Укрпошти» стали доступніші для мешканців 15-го мікрорайону Нововолинська. Це вже друге сучасне відділення у громаді. Минулого року запрацював філіал у Благодатному.
ЗСУ знищили пункт управління ворожої армії, – командування «Південь»
На південних рубежах українська армія завдала ударів по командних пунктах і пунктах управління ворожих військ.
ЗСУ знищили понад 43 000 окупантів
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні сягнули вже близько 43 тис. осіб, 1846 танкі та сотень одиниць військової техніки.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно становили:
- особового складу - близько 43 000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1846 (+14),
- бойових броньованих машин ‒ 4100 (+14),
- артилерійських систем – 974 (+3),
- РСЗВ - 261 (+0),
- засобів ППО - 134 (+1),
- літаків – 232 (+0),
- гелікоптерів – 193 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),
- крилатих ракет - 185 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13),
- спеціальної техніки - 90 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
У Білорусі вночі стався вибух на військовому аеродромі
У районі білоруського військового аеродрому "Зябрівка" вночі прогриміли вибухи та було видно спалахи. У Міноборони Білорусі пояснили це загорянням техніки.
СNN називає удар по базі в Саках найбільшою втратою росавіації з часів Другої світової
Вибухи на території військового аеродрому "Саки" біля Новофедорівки в окупованому Криму стали нищівним ударом для росіян. Що може свідчити про найбільшу втрату авіації РФ за день з часів Другої світової війни.
Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму
У четвер, 11 серпня, сейм Латвії затвердив заяву щодо цілеспрямованих військових атак Росії проти мирного населення в Україні, визнавши насильство Росії проти цивільних тероризмом, а Росію державою-спонсором тероризму.
McDonald's відновлює роботу в Україні
McDonald's відновить роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу, протягом кількох наступних місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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