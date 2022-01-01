У Білорусі вночі стався вибух на військовому аеродромі
Сьогодні, 10:35
У районі білоруського військового аеродрому "Зябрівка" вночі прогриміли вибухи та було видно спалахи. У Міноборони Білорусі пояснили це загорянням техніки.
Про це повідомляє Тelegram-канал Міноборони Білорусі.
"10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її загоряння. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння", - стверджують у силовому відомстві РБ.
Варто відзначити, що, за інформацією білоруської моніторингової групи, інцидент стався в районі Зябровки близько 00:30 11 серпня.
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Про це повідомляє Тelegram-канал Міноборони Білорусі.
"10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її загоряння. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння", - стверджують у силовому відомстві РБ.
Варто відзначити, що, за інформацією білоруської моніторингової групи, інцидент стався в районі Зябровки близько 00:30 11 серпня.
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