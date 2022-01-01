У Білорусі вночі стався вибух на військовому аеродромі

У Білорусі вночі стався вибух на військовому аеродромі
У районі білоруського військового аеродрому "Зябрівка" вночі прогриміли вибухи та було видно спалахи. У Міноборони Білорусі пояснили це загорянням техніки.

Про це повідомляє Тelegram-канал Міноборони Білорусі.

"10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її загоряння. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння", - стверджують у силовому відомстві РБ.

Варто відзначити, що, за інформацією білоруської моніторингової групи, інцидент стався в районі Зябровки близько 00:30 11 серпня.

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Теги: аеродром, Білорусь
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