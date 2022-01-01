ЗСУ знищили понад 43 000 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно становили:



- особового складу - близько 43 000 (+200) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 1846 (+14),

- бойових броньованих машин ‒ 4100 (+14),

- артилерійських систем – 974 (+3),

- РСЗВ - 261 (+0),

- засобів ППО - 134 (+1),

- літаків – 232 (+0),

- гелікоптерів – 193 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),

- крилатих ракет - 185 (+0),

- кораблів/катерів - 15 (+0),

- автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13),

- спеціальної техніки - 90 (+1).



"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні сягнули вже близько 43 тис. осіб, 1846 танкі та сотень одиниць військової техніки.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно становили:- особового складу - близько 43 000 (+200) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1846 (+14),- бойових броньованих машин ‒ 4100 (+14),- артилерійських систем – 974 (+3),- РСЗВ - 261 (+0),- засобів ППО - 134 (+1),- літаків – 232 (+0),- гелікоптерів – 193 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),- крилатих ракет - 185 (+0),- кораблів/катерів - 15 (+0),- автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13),- спеціальної техніки - 90 (+1)."Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.

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