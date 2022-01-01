ЗСУ знищили понад 43 000 окупантів
Сьогодні, 10:04
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні сягнули вже близько 43 тис. осіб, 1846 танкі та сотень одиниць військової техніки.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно становили:
- особового складу - близько 43 000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1846 (+14),
- бойових броньованих машин ‒ 4100 (+14),
- артилерійських систем – 974 (+3),
- РСЗВ - 261 (+0),
- засобів ППО - 134 (+1),
- літаків – 232 (+0),
- гелікоптерів – 193 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),
- крилатих ракет - 185 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13),
- спеціальної техніки - 90 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно становили:
- особового складу - близько 43 000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1846 (+14),
- бойових броньованих машин ‒ 4100 (+14),
- артилерійських систем – 974 (+3),
- РСЗВ - 261 (+0),
- засобів ППО - 134 (+1),
- літаків – 232 (+0),
- гелікоптерів – 193 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),
- крилатих ракет - 185 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13),
- спеціальної техніки - 90 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
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