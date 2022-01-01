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ЗСУ знищили понад 43 000 окупантів

ЗСУ знищили понад 43 000 окупантів
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україні сягнули вже близько 43 тис. осіб, 1846 танкі та сотень одиниць військової техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно становили:

- особового складу - близько 43 000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1846 (+14),
- бойових броньованих машин ‒ 4100 (+14),
- артилерійських систем – 974 (+3),
- РСЗВ - 261 (+0),
- засобів ППО - 134 (+1),
- літаків – 232 (+0),
- гелікоптерів – 193 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),
- крилатих ракет - 185 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13),
- спеціальної техніки - 90 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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