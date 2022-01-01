У ЄС набули чинності нові правила щодо українських посвідчень водія для біженців

У ЄС набули чинності нові правила щодо українських посвідчень водія для біженців
В кінці липня набув чинності Регламент користування українськими національними посвідченнями водія в країнах ЄС. Так, цей документ встановлює спеціальні правила щодо протермінованих, втрачених або викрадених українських посвідчень водія.

Про це повідомляється на kmu.gov.ua.

Отже, від кінця липня у таких країнах: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Швеція, Чехія — можна:

- користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом, а не лише впродовж 6 місяців;
- користуватися українським посвідченням водія старого зразка, яке оформлене лише кирилицею і не має терміну дії, без необхідності мати додатково завірений переклад або міжнародне посвідчення водія;
- користуватися українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії у 2022 році (це є актуальним для посвідчень виданих вперше з терміном дії 2 роки);
- отримати тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення водія без складання іспитів — достатньо проведення країною ЄС перевірки дійсності отриманого в Україні права на керування, а також перевірки відповідності стандартам фізичної та психічної придатності до керування.

Важливо, якщо термін дії посвідчення водія виданого в Україні закінчився до початку 2022 року, то його все ж треба обміняти. Оскільки до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у особи була можливість потурбуватися про належний стан своїх документів.

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Теги: посвідчення водія, ЄС
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