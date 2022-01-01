Через волинський кордон чоловік хотів незаконно вивезти до Польщі майже 40 тисяч доларів





Про це повідомляють у



Станом на 10 серпня, дату вчинення правопорушення, це дорівнювало 39033,48 Євро.



Документів, що підтверджують зняття готівки у банках фінансових установах відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції", громадянин не мав. Дозволений до транскордонного переміщення без письмового декларування еквівалент 10 тисяч Євро водію відрахували.



На решту у сумі 29678 доларів США (за курсом НБУ - 1 085 283 грн), склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного Кодексу України.



16 червня цього року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил". Ним норми статті 471 МКУ викладено у новій редакції. Зокрема, недекларування валюти, сума якої перевищує в еквіваленті 10000 Євро, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 відсотків суми, що перевищує дозволену.



Тож громадянин був змушений перервати свою подорож до Польщі і разом з валютою, яка залишилась в Україні, повертатись додому.



Передусім після повернення йому доведеться оплатити штраф понад 217 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через "Устилуг" українець хотів вивезти за кордон валюту без декларування. Чоловік виїзджав смугою руху "зелений коридор" за кермом "Тесли". Усього 39900 доларів США виявили у його наплічнику під час проходження митного контролю.Про це повідомляють у Волинській митниці. Станом на 10 серпня, дату вчинення правопорушення, це дорівнювало 39033,48 Євро.Документів, що підтверджують зняття готівки у банках фінансових установах відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції", громадянин не мав. Дозволений до транскордонного переміщення без письмового декларування еквівалент 10 тисяч Євро водію відрахували.На решту у сумі 29678 доларів США (за курсом НБУ - 1 085 283 грн), склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного Кодексу України.16 червня цього року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил". Ним норми статті 471 МКУ викладено у новій редакції. Зокрема, недекларування валюти, сума якої перевищує в еквіваленті 10000 Євро, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 відсотків суми, що перевищує дозволену.Тож громадянин був змушений перервати свою подорож до Польщі і разом з валютою, яка залишилась в Україні, повертатись додому.Передусім після повернення йому доведеться оплатити штраф понад 217 тис. грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію