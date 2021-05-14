Порушники правил паркування у Луцьку сплатили 3 мільйони штрафів





Про це



З 1 січня по 1 серпня 2022 року інспектори винесли 17 863 повідомлень про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису), а надалі – постанов.



На цей час сплачено штрафів на суму 3 021 461 грн.



З кількості 17 863 постанов із 1 січня 2022 року до суду звернулось шестеро громадян щодо оскарження постанов інспекторів департаменту.



Чотири справи є виграшними для департаменту, а дві позовні заяви перебувають у провадженні на даний час. Таким чином, відсоток постанов, які були оскаржені, становить 0,03358% від загальної кількості.



100% справ – за департаментом муніципальної варти.



«Звертаємось до громадян неухильно дотримуватись чинного законодавства та оплачувати штрафи за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів в добровільному порядку», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2022 році інспекторами з паркування департаменту муніципальної варти Луцької міської ради було продовжено здійснення виконання повноважень щодо контролю за дотриманням громадянами правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на території міста Луцька.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради у Фейсбуці.З 1 січня по 1 серпня 2022 року інспектори винесли 17 863 повідомлень про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису), а надалі – постанов.На цей час сплачено штрафів на суму 3 021 461 грн.З кількості 17 863 постанов із 1 січня 2022 року до суду звернулось шестеро громадян щодо оскарження постанов інспекторів департаменту.Чотири справи є виграшними для департаменту, а дві позовні заяви перебувають у провадженні на даний час. Таким чином, відсоток постанов, які були оскаржені, становить 0,03358% від загальної кількості.100% справ – за департаментом муніципальної варти.«Звертаємось до громадян неухильно дотримуватись чинного законодавства та оплачувати штрафи за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів в добровільному порядку», – йдеться у дописі.

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