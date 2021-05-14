Порушники правил паркування у Луцьку сплатили 3 мільйони штрафів

Порушники правил паркування у Луцьку сплатили 3 мільйони штрафів
У 2022 році інспекторами з паркування департаменту муніципальної варти Луцької міської ради було продовжено здійснення виконання повноважень щодо контролю за дотриманням громадянами правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на території міста Луцька.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради у Фейсбуці.

З 1 січня по 1 серпня 2022 року інспектори винесли 17 863 повідомлень про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів, зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису), а надалі – постанов.

На цей час сплачено штрафів на суму 3 021 461 грн.

З кількості 17 863 постанов із 1 січня 2022 року до суду звернулось шестеро громадян щодо оскарження постанов інспекторів департаменту.

Чотири справи є виграшними для департаменту, а дві позовні заяви перебувають у провадженні на даний час. Таким чином, відсоток постанов, які були оскаржені, становить 0,03358% від загальної кількості.

100% справ – за департаментом муніципальної варти.

«Звертаємось до громадян неухильно дотримуватись чинного законодавства та оплачувати штрафи за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів в добровільному порядку», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, штрафи, правила паркування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ затримала «військового експерта», який збирав розвіддані про постачання західного озброєння в Україну
Сьогодні, 11:50
На Волині виявили гнізда чорного лелеки. ФОТО
Сьогодні, 11:33
Порушники правил паркування у Луцьку сплатили 3 мільйони штрафів
Сьогодні, 11:21
У Маріуполі окупанти інсценують затримання «азовців»
Сьогодні, 11:00
Через волинський кордон чоловік хотів незаконно вивезти до Польщі майже 40 тисяч доларів
Сьогодні, 10:49
Схожі новини
У Луцьку ловлять порушників правил паркування: більшість авто – з інших областей. ФОТО У Луцьку ловлять порушників правил паркування: більшість авто – з інших областей. ФОТО
24 березень, 16:16
У Луцьку на Кривому Валу запрацювала платна парковка: скількох водіїв оштрафували у перший день У Луцьку на Кривому Валу запрацювала платна парковка: скількох водіїв оштрафували у перший день
14 травень, 2021, 18:11
Скількох пасажирів громадського транспорту в Луцьку оштрафували за оплату проїзду готівкою Скількох пасажирів громадського транспорту в Луцьку оштрафували за оплату проїзду готівкою
01 березень, 2021, 14:15
У Луцьку на вихідних патрульні штрафували людей, які були без масок у маршрутках У Луцьку на вихідних патрульні штрафували людей, які були без масок у маршрутках
23 листопад, 2020, 11:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ затримала «військового експерта», який збирав розвіддані про постачання західного озброєння в Україну
Сьогодні, 11:50
 0
На Волині виявили гнізда чорного лелеки. ФОТО
Сьогодні, 11:33
 0
Порушники правил паркування у Луцьку сплатили 3 мільйони штрафів
Сьогодні, 11:21
 0
Керуюча компанія «Будсервіс» звітує про роботу за липень 2022*
Сьогодні, 11:15
 0
У Маріуполі окупанти інсценують затримання «азовців»
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8