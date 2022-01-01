На Волині виявили гнізда чорного лелеки. ФОТО





Про це



За результатами моніторингу гніздування чорного лелеки на території Шацького національного природного парку представники Державного природничого музею м.Львова, члени Західно-українського орнітологічного товариства та працівники парку зафіксували 6 пташенят у двох гніздах.



Але завдяки сумлінній і відданій праці працівників лісової охорони національного парку у лісовому масиві Мельниківського лісництва виявили ще 1 гніздо чорного лелеки в якому вдалося закільцювали 4 пташенят.



Тому для охорони і збереження даного виду Шацьким національним природним парком був виданий наказ, який встановлює охоронну зону навколо гнізда у радіусі до 1-го км, з обмеженнями щодо здійснення господарських заходів. Адже збереження та відтворення природного середовища є щоденним завданням та роботою Шацького національного природного парку.



"Закликаємо усіх не турбувавати і не шукати заради цікавості гнізда чорного лелеки, адже це може стати причиною скорочення чисельності популяцій цих величних птахів!", - наголошують у заповіднику.



Довідка



Чорний лелека (Ciconia nigra L.) – птах родини лелекоподібних. За розмірами дещо менший від білого. Довжина тіла становить 95-100 см, розмах крил – 185-205 см, вага – близько 3 кг. Оперення у дорослого птаха переважно чорне з зеленим і пурпуровим металічним полиском. Птахи тримаються поодиноко або невеликими зграями. Гніздовий, перелітний птах. Оселяється переважно біля лісових озер чи лісових боліт.



Чорний лелека належить до видів, який охороняються актами на законодавчому рівні. Цей вид занесений у Додаток ІІ та Резолюції 6 (1998) Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція), Додаток ІІ Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція), додаток ІІ Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), у Додаток ІІ Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). В Україні вид занесений до Червоної книги України (2009) зі статусом «рідкісний».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Шацького національного природного парку встановили охоронні зони навколо 8 гнізд чорного лелеки в лісових масивах.Про це повідомляють на сторінці Шацького національного природного парку у фейсбуці.За результатами моніторингу гніздування чорного лелеки на території Шацького національного природного парку представники Державного природничого музею м.Львова, члени Західно-українського орнітологічного товариства та працівники парку зафіксували 6 пташенят у двох гніздах.Але завдяки сумлінній і відданій праці працівників лісової охорони національного парку у лісовому масиві Мельниківського лісництва виявили ще 1 гніздо чорного лелеки в якому вдалося закільцювали 4 пташенят.Тому для охорони і збереження даного виду Шацьким національним природним парком був виданий наказ, який встановлює охоронну зону навколо гнізда у радіусі до 1-го км, з обмеженнями щодо здійснення господарських заходів. Адже збереження та відтворення природного середовища є щоденним завданням та роботою Шацького національного природного парку."Закликаємо усіх не турбувавати і не шукати заради цікавості гнізда чорного лелеки, адже це може стати причиною скорочення чисельності популяцій цих величних птахів!", - наголошують у заповіднику.Чорний лелека (Ciconia nigra L.) – птах родини лелекоподібних. За розмірами дещо менший від білого. Довжина тіла становить 95-100 см, розмах крил – 185-205 см, вага – близько 3 кг. Оперення у дорослого птаха переважно чорне з зеленим і пурпуровим металічним полиском. Птахи тримаються поодиноко або невеликими зграями. Гніздовий, перелітний птах. Оселяється переважно біля лісових озер чи лісових боліт.Чорний лелека належить до видів, який охороняються актами на законодавчому рівні. Цей вид занесений у Додаток ІІ та Резолюції 6 (1998) Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція), Додаток ІІ Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція), додаток ІІ Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), у Додаток ІІ Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). В Україні вид занесений до Червоної книги України (2009) зі статусом «рідкісний».

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