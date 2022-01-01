Можливі кислотні та чорні дощі: як війна в Україні вплине на клімат

Можливі кислотні та чорні дощі: як війна в Україні вплине на клімат
Часті пожежі та військові викиди через війну спровокують в Україні нові метеорологічні явища.

Про це розповіла кліматологиня та співробітниця Інституту геофізики імені Серафіма Субботіна НАН України Світлана Бойченко, пише НВ.

"Впливи на довкілля багатокомпонентні. У результаті військових дій в атмосферу викидаються продукти детонації ракет і артилерійських снарядів. Причому в певних регіонах, як то Схід та Південь України, вони постійні і багаторазові", – розповіла Бойченко.

Далі в атмосферу потрапляють викиди газів від літаків та важкої техніки, яка працює на дизельному паливі. До цього додаються аерозольні ґрунтові частинки, які утворюються від вибухів. У результаті цього в атмосфері можуть виникнути шкідливі сполуки або – руйнуватися корисні.

За словами кліматологині, газово-аерозольні домішки, продукти горіння та ґрунтові частинки можуть слугувати ядрами конденсації. Це призводить до збільшення хмарності, опадів та повторюваності грозових явищ.

"Може відбутися закислення опадів, і тоді отримаємо кислотні дощі, або навіть чорні – коли ядром конденсації є сажа, й крапелька має сіруватий відтінок", – зауважила Бойченко.

Вплив продуктів горіння триває від декількох годин до декількох тижнів. Після того вони вимиваються з атмосфери. Однак обстріли на території України відбуваються постійно, тому ці частинки постійно потрапляють в атмосферу. Відповідно процес викидів затягується на місяці.

Загалом парникові гази, які викидаються на території України, можуть призводити до потепління.

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Теги: дощі, клімат, війна, Україна
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