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Жителі «ЛДНР» скаржаться в прокуратуру РФ на мародерство окупантів, – Bellingcat

Жителі «ЛДНР» скаржаться в прокуратуру РФ на мародерство окупантів, – Bellingcat
Російські солдати почали грабувати жителів так званих "ЛНР" і " ДНР " після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відповідні скарги надходять в російську прокуратуру.

Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat і The Insider, пише УНІАН.

Відзначається, що в руки журналістів потрапив архів скарг у військову прокуратуру РФ про мародерство росіян в так званих "ЛНР" і "ДНР".

Так, в одній зі скарг говориться, що в окупованому в 2014 році селі Любівка російський танк вибив ворота, зніс паркан і заїхав в гараж, пошкодивши авто в ньому. При цьому росіяни розграбували будинок.

"Вкрали запчастин та інструментів на 200 тисяч рублів, аж до того, що вони вкрали дрібниця з машини і презерватив... Скажіть, це люди?.. Вони ховаються за спинами нашими, вони прийшли нас захищати або грабувати і вбивати? Повторюю, мої батьки жили 8 років, на території "ДНР", такого звірства не бачили...", - обурений автор скарги.

Крім того, в іншому листі йдеться, що в селі Бараниківки в Луганській області "банда мародерів", яка представлялася офіцерами і солдатами "ЛНР", розграбувала житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

"Банда мародерів зайшла в наше село після 8 березня і зухвало пограбувала школу, дитячий садок, аптеку, три магазини, фермерів і, розкривши замки, зайняла два будинки... Банда налічувала близько 20 осіб. Жили вони в моєму будинку два тижні, а потім вивезли все майно, навіть іграшки і ношені речі. У цей час вони грабували весь район. 15 машин награбованого вивозилося в невідомому напрямку. Ця банда була з автоматами на військовій машині " Урал "з буквою V на борту і написом"ФОКС". Видно було, що це були професійні мародери, бо не гребували нічим. У селах вибивали двері в хатах, льохах і вибирали все звідти: картоплю, моркву, телевізори. Вигрібали все, що бачили і змогли відвезти. Практично у всіх фермерів району викрадено більше 30 машин. Грабували зерно, бензин, солярку...", - зазначено в скарзі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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