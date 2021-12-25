На Волині з рушниці застрелився чоловік
Сьогодні, 12:37
У Любомлі 10 серпня застрелився чоловік.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
У поліції області інформацію про трагедію підтвердили. Як поінформували, чоловік 1972 року народження застрелився з рушниці.
Також видання стверджує, що загиблий був сімейним тираном та часто зловживав спиртним.
За цим фактом ведеться розслідування.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
У поліції області інформацію про трагедію підтвердили. Як поінформували, чоловік 1972 року народження застрелився з рушниці.
Також видання стверджує, що загиблий був сімейним тираном та часто зловживав спиртним.
За цим фактом ведеться розслідування.
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