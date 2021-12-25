На Волині з рушниці застрелився чоловік





Про це



У поліції області інформацію про трагедію підтвердили. Як поінформували, чоловік 1972 року народження застрелився з рушниці.



Також видання стверджує, що загиблий був сімейним тираном та часто зловживав спиртним.



За цим фактом ведеться розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любомлі 10 серпня застрелився чоловік.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.У поліції області інформацію про трагедію підтвердили. Як поінформували, чоловік 1972 року народження застрелився з рушниці.Також видання стверджує, що загиблий був сімейним тираном та часто зловживав спиртним.За цим фактом ведеться розслідування.

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