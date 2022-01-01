На Волині горіли гаражі

На Волині горіли гаражі
Упродовж минулої доби на Волині загасили 3 пожежі – дві у житловому секторі та одну пожежу сміття, а також тричі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

У ніч на 11 серпня у місті Володимирі рятувальники загасили пожежу цегляного гаража, не допустивши поширення вогню на житловий будинок, а вранці о 10:07 ліквідували пожежу цегляного гаража в місті Луцьку. В обох випадках причиною виникнення пожеж стало коротке замикання електропроводки.

Окрім того, рятувальники загасили пожежу, що виникла вранці о 9:37 поблизу села Красноволя Ковельського району на площі 0,2 гектара. Ймовірна причина пожежі – самозаймання.

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Теги: гаражі, пожежа, Волинь
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