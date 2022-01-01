Маріуполець втік від війни в Луцьк і пропагував «русскій мір»





Про це повідомляють у



У Луцьку чоловік оселився, однак систематично та публічно підтримував дії держави-агресора, виправдовував дії ворога та його збройних формувань, окупаційних адміністрацій та закликав до співпраці з ними. Про це пропагандист писав у соціальних мережах, а також систематично проштовхував російські наративи у спілкуванні з іншими громадянами.



У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника у Луцьку, правоохоронці виявили та вилучили осколкову гранату, набої різного калібру та холодну зброю, ворожу пропагандистську атрибутику.



Слідчі СБУ повідомили уродженцю Маріуполя про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч.1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ на Волині повідомила про підозру ворожому пропагандисту. Правоохоронці встановили, що мешканець Маріуполя після повномасштабного вторгнення РФ в Україну утік від російських військ до Луцька.Про це повідомляють у пресслужбі СБУ у Волинській області.У Луцьку чоловік оселився, однак систематично та публічно підтримував дії держави-агресора, виправдовував дії ворога та його збройних формувань, окупаційних адміністрацій та закликав до співпраці з ними. Про це пропагандист писав у соціальних мережах, а також систематично проштовхував російські наративи у спілкуванні з іншими громадянами.У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника у Луцьку, правоохоронці виявили та вилучили осколкову гранату, набої різного калібру та холодну зброю, ворожу пропагандистську атрибутику.Слідчі СБУ повідомили уродженцю Маріуполя про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч.1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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