У Луцьку п'яний водій заднім ходом в'їхав у легковик
Сьогодні, 13:54
На вулиці Ветеранів у Луцьку сталася ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що водій Opel Vectra порушив пункт 10.9 ПДР, здійснюючи рух заднім ходом, допустив зіткнення з транспортним засобом Volkswagen Golf.
Під час спілкування з 53-річним керманичем Opel, охоронці порядку виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці події показав результат у 2,13 проміле, що у 10 разів перевищує допустиму норму.
На порушника склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що водій Opel Vectra порушив пункт 10.9 ПДР, здійснюючи рух заднім ходом, допустив зіткнення з транспортним засобом Volkswagen Golf.
Під час спілкування з 53-річним керманичем Opel, охоронці порядку виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці події показав результат у 2,13 проміле, що у 10 разів перевищує допустиму норму.
На порушника склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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