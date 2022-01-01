У Луцьку п'яний водій заднім ходом в'їхав у легковик

У Луцьку п'яний водій заднім ходом в'їхав у легковик
На вулиці Ветеранів у Луцьку сталася ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що водій Opel Vectra порушив пункт 10.9 ПДР, здійснюючи рух заднім ходом, допустив зіткнення з транспортним засобом Volkswagen Golf.

Під час спілкування з 53-річним керманичем Opel, охоронці порядку виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці події показав результат у 2,13 проміле, що у 10 разів перевищує допустиму норму.

На порушника склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: водій, легковик, ДТП, Луцьк
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