НМТ-2022: з якого предмету учасники набрали найбільше максимальних балів

В Україні цього року майже 6 тисяч учасників основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) набрали 200 балів з математики.Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.Так, МОН привело статистику найвищих результатів тестування під час основної сесії (200 балів):- з одного предмета отримали – 7462 учасники;- з двох предметів – 1855 учасників;- з трьох предметів – 510 учасників;- з математики 200 балів набрали – 5965 учасників;- з української мови – 2852 учасники;- з історії України – 3885 учасників.