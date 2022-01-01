НМТ-2022: з якого предмету учасники набрали найбільше максимальних балів
Сьогодні, 14:25
В Україні цього року майже 6 тисяч учасників основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) набрали 200 балів з математики.
Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.
Так, МОН привело статистику найвищих результатів тестування під час основної сесії (200 балів):
- з одного предмета отримали – 7462 учасники;
- з двох предметів – 1855 учасників;
- з трьох предметів – 510 учасників;
- з математики 200 балів набрали – 5965 учасників;
- з української мови – 2852 учасники;
- з історії України – 3885 учасників.
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Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.
Так, МОН привело статистику найвищих результатів тестування під час основної сесії (200 балів):
- з одного предмета отримали – 7462 учасники;
- з двох предметів – 1855 учасників;
- з трьох предметів – 510 учасників;
- з математики 200 балів набрали – 5965 учасників;
- з української мови – 2852 учасники;
- з історії України – 3885 учасників.
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