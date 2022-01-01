Окупанти хочуть влаштувати «суд» над полоненими в Маріуполі на День Незалежності України





Такою інформацією поділився мер Маріуполя Вадим Бойченко на брифінгу в четвер, 11 серпня, пише



"Понад 10 тисяч перебувають у в'язницях, з них багато військових. І вони хочуть де-небудь на наше свято, День Незалежності, влаштувати свій шабаш в Маріуполі", — повідомив Бойченко.



За словами міського голови, окупанти прагнуть організувати судилище 24 серпня. Однак в якості альтернатив розглядаються і інші символічні дати.



"Нашу перлину (камерна філармонія — УНІАН), де відбувалися виключно культурні події, перетворюють на місце "вистави" під назвою судилище над нашими військовополоненими, яких, на жаль, дуже багато у в'язницях, які окупанти створили навколо Маріуполя", — додав Бойченко.



Мер вважає, що своїми діями рашисти переслідують одну з двох цілей: або показати хоч якісь "досягнення" за відсутності реальних перемог, або залякати українських захисників, які воюють на фронті.



Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти планують влаштувати показове судилище над військовополоненими в Маріуполі 24 серпня, тобто на День Незалежності України. За допомогою цих дій вони хочуть залякати бійців ЗСУ або ж показати хоч якісь "досягнення" за відсутності реальних перемог на фронті.Такою інформацією поділився мер Маріуполяна брифінгу в четвер, 11 серпня, пише УНІАН "Понад 10 тисяч перебувають у в'язницях, з них багато військових. І вони хочуть де-небудь на наше свято, День Незалежності, влаштувати свій шабаш в Маріуполі", — повідомив Бойченко.За словами міського голови, окупанти прагнуть організувати судилище 24 серпня. Однак в якості альтернатив розглядаються і інші символічні дати."Нашу перлину (камерна філармонія — УНІАН), де відбувалися виключно культурні події, перетворюють на місце "вистави" під назвою судилище над нашими військовополоненими, яких, на жаль, дуже багато у в'язницях, які окупанти створили навколо Маріуполя", — додав Бойченко.Мер вважає, що своїми діями рашисти переслідують одну з двох цілей: або показати хоч якісь "досягнення" за відсутності реальних перемог, або залякати українських захисників, які воюють на фронті.Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Росія готує показове судилище над українськими військовополоненими в Маріуполі . Для цього окупанти збирали тюремні клітки на сцені камерної філармонії.

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