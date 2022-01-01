 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Окупанти хочуть влаштувати «суд» над полоненими в Маріуполі на День Незалежності України

Окупанти хочуть влаштувати «суд» над полоненими в Маріуполі на День Незалежності України
Російські окупанти планують влаштувати показове судилище над військовополоненими в Маріуполі 24 серпня, тобто на День Незалежності України. За допомогою цих дій вони хочуть залякати бійців ЗСУ або ж показати хоч якісь "досягнення" за відсутності реальних перемог на фронті.

Такою інформацією поділився мер Маріуполя Вадим Бойченко на брифінгу в четвер, 11 серпня, пише УНІАН.

"Понад 10 тисяч перебувають у в'язницях, з них багато військових. І вони хочуть де-небудь на наше свято, День Незалежності, влаштувати свій шабаш в Маріуполі", — повідомив Бойченко.

За словами міського голови, окупанти прагнуть організувати судилище 24 серпня. Однак в якості альтернатив розглядаються і інші символічні дати.

"Нашу перлину (камерна філармонія — УНІАН), де відбувалися виключно культурні події, перетворюють на місце "вистави" під назвою судилище над нашими військовополоненими, яких, на жаль, дуже багато у в'язницях, які окупанти створили навколо Маріуполя", — додав Бойченко.

Мер вважає, що своїми діями рашисти переслідують одну з двох цілей: або показати хоч якісь "досягнення" за відсутності реальних перемог, або залякати українських захисників, які воюють на фронті.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Росія готує показове судилище над українськими військовополоненими в Маріуполі. Для цього окупанти збирали тюремні клітки на сцені камерної філармонії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму
Сьогодні, 13:00
СNN називає удар по базі в Саках найбільшою втратою росавіації з часів Другої світової
Сьогодні, 12:40
Жителі «ЛДНР» скаржаться в прокуратуру РФ на мародерство окупантів, – Bellingcat
Сьогодні, 12:27
СБУ затримала «військового експерта», який збирав розвіддані про постачання західного озброєння в Україну
Сьогодні, 11:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на пішохідному переході автівка збила жінку з 4-річним сином
Сьогодні, 15:11
Окупанти хочуть влаштувати «суд» над полоненими в Маріуполі на День Незалежності України
Сьогодні, 15:00
Зеленський прирівняв ймовірну радіаційну аварію на ЗАЕС до ядерного удару
Сьогодні, 14:40
НМТ-2022: з якого предмету учасники набрали найбільше максимальних балів
Сьогодні, 14:25
У Луцьку п'яний водій заднім ходом в'їхав у легковик
Сьогодні, 13:54
Схожі новини
Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму
Сьогодні, 13:00
СNN називає удар по базі в Саках найбільшою втратою росавіації з часів Другої світової СNN називає удар по базі в Саках найбільшою втратою росавіації з часів Другої світової
Сьогодні, 12:40
Жителі «ЛДНР» скаржаться в прокуратуру РФ на мародерство окупантів, – Bellingcat Жителі «ЛДНР» скаржаться в прокуратуру РФ на мародерство окупантів, – Bellingcat
Сьогодні, 12:27
СБУ затримала «військового експерта», який збирав розвіддані про постачання західного озброєння в Україну СБУ затримала «військового експерта», який збирав розвіддані про постачання західного озброєння в Україну
Сьогодні, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на пішохідному переході автівка збила жінку з 4-річним сином
Сьогодні, 15:11
 0
Окупанти хочуть влаштувати «суд» над полоненими в Маріуполі на День Незалежності України
Сьогодні, 15:00
 0
Зеленський прирівняв ймовірну радіаційну аварію на ЗАЕС до ядерного удару
Сьогодні, 14:40
 0
НМТ-2022: з якого предмету учасники набрали найбільше максимальних балів
Сьогодні, 14:25
 0
У Луцьку п'яний водій заднім ходом в'їхав у легковик
Сьогодні, 13:54
 0
Медіа
відео
1/8