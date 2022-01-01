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На Волині у школах введуть обов`язкові уроки безпеки під час війни

На Волині у школах введуть обов`язкові уроки безпеки під час війни
На Волині до навчальної програми внесуть обов`язкові уроки безпеки під час війни.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної ради.

Таке рішення прийняла обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Участь у ній взяв і заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт.

Сьогоднішнє засідання ТЕБ НС було присвячене підготовці до нового навчального року. Наголошувалося, що очна форма навчання буде запроваджена лише у тих освітніх закладах, які мають належно облаштовані укриття, або ж укладений договір на користування захисною спорудою, що розміщена на віддалі 100-200 метрів.

У результаті обстеження фахівцями визначено 409 таких навчальних установ, з яких: 60 мають спеціалізовані захисні споруди, у 175 є підвальні приміщення, придатні для облаштування укриттів, ще 74 освітні заклади можуть скористатися бомбосховищами, розташованими поруч.

За висновками комісій, які перевіряли захисні споруди на відповідність нормам (висота стелі, довжина бетонного перекриття, площа, відсутність магістральних комунікацій, наявність двох виходів, вентиляції, освітлення тощо), цілком підготовлені до використання 173 укриття. Решта 236 ще потребують дооблаштування. Завершити їх підготовку планують до 1 вересня.

За пропозицією рятувальників члени комісії ТЕБ НС також ухвалили рішення про офіційне внесення до навчальної програми теоретичних та практичних занять для школярів та студентів з правил евакуації до укриттів, поводження при ракетно-бомбовій, мінній, хімічній, радіаційній та пожежній небезпеці. Такі уроки будуть запроваджені не рідше одного разу на тиждень.

Окрім того, є намір налагодити зв’язок з батьками, які разом з дітьми перебувають а евакуації за кордоном, з наміром переконати їх не розривати зв’язки з українською школою.

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Теги: Волинь, школи, уроки, війна
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