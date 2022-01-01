Близько 13 тисяч білорусів погодилися взяти участь у війні проти України, - Генштаб

Близько 13 тисяч білорусів погодилися взяти участь у війні проти України, - Генштаб
До 13 тисяч білоруських діючих і колишніх військових погодилися брати участь у війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Уздовж держкордону України розгорнуто і виконують завдання в прикордонних з Україною районах шість батальйонів Збройних сил Білорусі. Загалом, за наявними даними, Росія продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військових підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНу підписали згоду на участь у війні проти України", - заявив Громов.

За його словами, головною мотивацією для білорусів є матеріальна винагорода за участь у повномасштабній війні, оскільки "ніякого ідеологічного фундаменту в діях окупантів немає і ніхто не вірить в денацифікацію".

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Теги: Генштаб, білоруси, війна
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Коментарі 1
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Це не білоруси, а чиста кацапня. Їх там багато, як і скрізь. А в Білорусії їх - як чорт насрав.
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