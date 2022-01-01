McDonald's відновлює роботу в Україні

McDonald's відновлює роботу в Україні
McDonald's відновить роботу деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу, протягом кількох наступних місяців.

Про це 11 серпня заявили в компанії.

Рішення прийняли після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання співробітників повернутися до роботи.

"Протягом кількох наступних місяців ми з партнерами будемо займатися відновленням ланцюгів постачання продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників у робоче середовище, а також впровадженням розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки наших людей і клієнтів", - зазначили в компанії.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що повернення великої американської компанії - це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни.

"Вітаю рішення компанії McDonald’s відновити роботу частини ресторанів в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина нашої країни. Підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе ще певний час. Але головне, що є політичне рішення: Мак повертається", - написав він.

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